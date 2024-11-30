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關懷盃／別學潘傑楷！千秋少棒教頭拿12強案例警惕小球員

聯合報／ 記者蘇志畬／台東即時報導
原棒協關懷盃軟式少棒組，南投千秋國小女將幸馨柔中繼登板，2局僅失1分表現亮眼。記者蘇志畬／攝影
原棒協關懷盃軟式少棒組，南投千秋國小女將幸馨柔中繼登板，2局僅失1分表現亮眼。記者蘇志畬／攝影

原棒協關懷盃軟式少棒組，南投千秋國小今天雖以2：3輸給台東武陵國小，但幸士臣以「瑪利歐跳躍」方式躲過觸殺的美技，讓總教練蔡育揚大讚，對於頭部撲壘也頻頻拿12強賽案例警告自家球員，「潘傑楷都受傷給你看了。」

幸士臣在5局上敲安上一壘後，抓準空隙衝向二壘，武陵捕手球不落地傳到位，眼看就要被觸殺出局，不料幸士臣突然一個向上跳躍，剛好避開野手伸長的手臂及身軀，直接落到二壘壘包上，完成神奇盜壘，場邊立刻響起掌聲。

幸士臣表示，當下覺得會被觸殺，所以自己突發奇想，用跳的方式避開，「本來以為會被教練罵，還好沒有。」

蔡育揚則表示，幸士臣的「美技」跑壘，可能是有在看大聯盟，這樣的畫面只有最高殿堂有看過，「我也嚇一跳，他的臨場反應跟體能柔軟度很好。」

這次千秋國小由於去年6年級主力多人畢業，大半球員仍缺乏經驗，比賽中常常見到跑壘時以頭部撲向一壘的動作，蔡育揚在場邊不斷大聲提醒。

蔡育揚表示：「12強就有示範，一直告訴球員不要撲，像潘傑楷這樣的大人、防護又多，都會受傷了，小朋友看比賽容易去學習，但小學真的不鼓勵頭部撲壘，跑過去或滑壘都比較安全。」

千秋女將幸馨柔中繼登板，2局僅失1分表現亮眼，蔡育揚表示，她因為身體健康因素，有兩年暑假都沒辦法練習，不然身材、運動條件都很好，未來應該會朝女壘發展。

幸馨柔則表示，自己從小學二、三年級就開始對棒球有興趣，喜歡打擊也喜歡投球，但跑壘的訓練會覺得有些辛苦，最欣賞的球員是吉力吉撈鞏冠，「他打很多全壘打，守備也很帥。」

先前因為受傷無法打球，讓幸馨柔很痛苦，一直問媽媽什麼時候可以打球？不過健康後雖然可以打球了，但是她也說：「還有很多作業要補。」

原棒協關懷盃軟式少棒組，南投千秋國小幸士臣以「瑪利歐跳躍」方式躲過觸殺、盜上二壘。記者蘇志畬／攝影
原棒協關懷盃軟式少棒組，南投千秋國小幸士臣以「瑪利歐跳躍」方式躲過觸殺、盜上二壘。記者蘇志畬／攝影
原棒協關懷盃軟式少棒組，南投千秋國小女將幸馨柔中繼登板，2局僅失1分表現亮眼。記者蘇志畬／攝影
原棒協關懷盃軟式少棒組，南投千秋國小女將幸馨柔中繼登板，2局僅失1分表現亮眼。記者蘇志畬／攝影

吉力吉撈 潘傑楷 鞏冠

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