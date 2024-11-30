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12強賽／「要珍奶、奶茶都很清楚」王勝偉另類點出奪冠關鍵

聯合報／ 記者蘇志畬／台東即時報導
第31屆原棒協關懷盃，理事長王勝偉出席。記者蘇志畬／攝影
第31屆原棒協關懷盃，理事長王勝偉出席。記者蘇志畬／攝影

中華隊在今年世界12強棒球賽終於奪下冠軍，國際賽常客王勝偉雖然這次只能在家觀戰，但他刻意打開窗戶享受鄰居的歡呼聲，也以開玩笑方式稱讚這屆情蒐「看是要珍奶、奶茶、布丁奶茶，都很清楚」。

本屆12強賽中華隊的情蒐工作幫助球員在場上表現，中職會長蔡其昌也透露，每一場賽事情蒐也都即時提供作戰資訊，外界將彭政閔在場邊與球員討論情蒐資料形容為「在訂飲料」，其實是因對方換投節奏太快，必須盡快更新資訊。

王勝偉也感覺到這次不同之處，「情蒐小組給整個團隊、教練的資訊都很明確，無論是先發、板凳球員，串連性、選球、推進，都給很完善的資料，不只是實力，還有數據上的幫助，讓他們思緒能更清楚地去執行。」

王勝偉也點出，這次中華隊整體後勤的支援到位，「要感謝的是整個協助中華隊的所有成員，包含管理生活也是很重要的關鍵，讓他們能更投入在每一場比賽，經典賽也是，球員只要專注在比賽上就好，高強度的狀態，舒適度跟心境是很重要的。」

回想到看這次的12強冠軍戰，王勝偉表示，自己在電視機前鎖定，刻意將陽台窗戶打開，奪冠後聽到社區外面此起彼落的歡呼聲、尖叫聲，「他們真的太強了，要在這麼大的舞台，不是那麼簡單，不是想拿就拿，要結合很多機運。」

以守備見長的王勝偉也觀察到，這次中華隊守備在中線以及外野的部分，都有很多美技減少失分，「外野牆邊的球接得都很好，如果形成長打，戰局就會改變。」

中職 中華隊 王勝偉

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