中職／40歲能戰否？王勝偉有心理準備 不同位置也可以

富邦悍將昨天向中職聯盟提交60人的契約保留球員名單，40歲的王勝偉仍在名單內，王勝偉坦言現在面對60人名單心情不同，但能夠繼續打球就是最開心的事，「希望就像領隊說的，把成績打出來，提供戰力給球隊。」

對於王勝偉仍在名單中，富邦悍將領隊林華韋昨日表示，主要是再給他一些機會，希望在生涯最後這階段，能有一些表現。

王勝偉坦言，能夠理解球隊方針，需要年輕人補上戰力，但自己對於球場還有不捨，不想輕易放棄，「球團給我機會很感謝，讓我再挑戰一次，當然這個挑戰門檻非常高，挑戰的是位置。」

但王勝偉對自己有信心，「我可以戰勝自己，現在期待想趕快投入訓練，有這樣的期待是最好證明。」

作為現任原棒協理事長，王勝偉在忙完台東的關懷盃賽事後，就要開始大量投入訓練，「先前主要是恢復、伸展，接下來就是體能、重量開始，技術等跟球隊會合再開始，期待明年跟（張）育成、其他隊友們，一起拿下季冠軍、總冠軍。」

對於明年球季，王勝偉也坦言心理上有所準備，表現好還能延續球員生涯，如果成績沒起色可能就要往不同方向發展，「壓力當然是大一點，但我還年輕啦，體態還保持很好，可以盜壘、全壘打。」

王勝偉目前保有最老先發游擊手的紀錄，明年球季也期待繼續刷新、堆高這個目標，但這個位置還有張育成、池恩齊等人要競爭，被問到是否考慮其他位置？王勝偉也表示：「就看教練規劃，內野位置經驗都不會有太大落差，休賽季自己也會嘗試一下。」

這幾年陸續看著同梯戰友退休，王勝偉坦言自己心情也會有些複雜，「那種心情……不知道怎麼去形容，你是到底要選擇哪一邊？看到年輕人竄起，會懷疑要不要續戰，當然看到學長的引退儀式，受到那麼多球迷喜愛，這也是美好的事，後來就轉念，想說珍惜、享受這個舞台。」

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