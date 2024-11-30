棒球／台南棒球歷史展開幕 林岳平盼完善環境提升競爭力

中央社／ 台北30日電
「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展30日在亞太國際棒球訓練中心登場，統一獅隊總教練林岳平（右起）、首席教練高志綱、球員潘傑楷、邱智呈出席開幕儀式。圖／統一獅隊提供
「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展30日在亞太國際棒球訓練中心登場，統一獅隊總教練林岳平（右起）、首席教練高志綱、球員潘傑楷、邱智呈出席開幕儀式。圖／統一獅隊提供

「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展今天起在亞太國際棒球訓練中心登場，統一獅隊總教練林岳平出席開幕儀式直言，期待完善棒球環境，從基層到職棒投入，提升競爭力。

台南400系列活動「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展，即日起至12月29日在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場登場，今天開幕儀式邀請剛奪下世界12強棒球賽冠軍的台灣代表隊成員、也是台南職棒統一7-ELEVEn獅隊教練林岳平、高志綱、球員潘傑楷、邱智呈擔任開幕嘉賓。

獅隊總教練林岳平表示，獅隊身為台南在地職棒隊，可以和高志綱一同帶領獅隊球員，在12強賽奪下冠軍、為國家爭取榮耀，賽事結束後回到台南與市民分享榮耀是很棒的事情。

林岳平也提到，台南棒球歷史展現場也有許多棒球先進出席，感謝大家一起努力，讓台灣的棒運能蓬勃發展，為未來和歷史而努力，「亞太棒球村即將完工，期待在完善的棒球環境下，從基層到職棒投入，提升棒球選手競爭力。」

台南市長黃偉哲提到，特展以台南棒球的百年發展史為核心，回顧日治時期的萌芽期、戰後的蓬勃發展與60年代後的光榮戰績等重大時刻，也隨時更新像此次世界12強賽冠軍的優秀球員、教練和幕後的功勞者，都將在這次展出，提到此次世界冠軍開啟了台南棒球的新頁。

台南棒球歷史展共分為「從初心開始」、「台南的棒球名人」、「我們的應援記憶」、「台南的榮耀時刻」與「球場的秘密」等5大展區；今天開幕嘉賓也邀請「棒球太子」李憲宗、「棒球頑童」吳復連，而已故的「傳奇教練」陳清傳、「棒球紳士」方水泉，則由兒子陳耀南、方怡仁代表與會。

展示介紹從蘇正生、謝國城、陳清傳、方水泉、洪騰勝、李憲宗、吳祥木、杜勝三、譚信民、林華韋、莊勝雄、李居明、郭泰源、吳復連、陳金鋒、王建民、郭泓志與葉志仙等18名出身台南的棒球名人事蹟，以及台南在地職業球隊統一獅的發展歷程，邀請民眾共同見證台南發展成為台灣棒球城市的決心。

世界棒球12強

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