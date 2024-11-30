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亞洲少棒賽／中華隊奪冠！網曝台灣小將「打擊前1幕」 大誇：超有禮貌

聯合新聞網／ 綜合報導
亞洲少棒賽中華隊擊敗韓國奪冠。棒協提供
亞洲少棒賽中華隊擊敗韓國奪冠。棒協提供

U12亞洲少棒錦標賽昨天進行冠軍賽，中華隊終場以5：1擊敗南韓隊，收下賽史上的第8冠，也完成U12的2連霸。有網友發現，台灣小將們上壘打擊前都會「和裁判90度鞠躬」，超有禮貌的表現也引起大讚。

網友在社群平台「threads」發出了一段田允祈上場打擊前，在裁判前面90度鞠躬，接著才進入打擊區的影片，大讚「我們台灣小將超有禮貌，每個上壘打擊前，都向裁判90度鞠躬！教練也太會教了吧，台灣NO.1」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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不少人也誇獎，「這是真的，每一位小球員都會先向裁判敬禮，自己兒子是小球員，不管去到哪裡比賽或是遇到的對手，每一隊的球員都是這樣」、「台灣的教練很重視禮節，進球場沒規矩不用打球了」、「我們球隊教練都要教，上打擊區前敬禮，進球場也要敬禮」。

也有人指出不只是小將，很多職業球員也很重視禮貌，「即使強如大谷也是用禮貌對待每一個對手與主審，沒人能討厭有禮貌的人吧」、「我們的孩子就是有教養，我們四爺(陳傑憲)也會這樣」，有人認為「這在早期運動項目很多都會有這種禮貌儀式，心理學來說裁判會覺得你很禮貌他內心好的判決自然會偏向你，不然就是實力很強大碾壓對手」。

U12

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