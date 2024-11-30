陳傑憲來了 黃偉哲宣布12月3日台灣棒球英雄遊行及見面會

台南市長黃偉哲今天宣布為與市民分享這次世界棒球12強賽奪冠榮耀，台南市政府在12月3日規畫台灣棒球英雄遊行，台灣隊長陳傑憲、林安可等台灣英雄都將現身。

「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展，今天在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場盛大開展。黃偉哲昨晚就在臉書提前賣關子，今天一早會跟大家宣布一個好消息，希望球迷和市民朋友沿途拿應援物加油。

台南市體育局表示，英雄遊行當天安排林岳平、高志綱、陳傑憲、林安可、邱智呈及潘傑楷等台灣英雄，自下午4時於永華市政中心南島路出發，遊行路線沿途行經建平路、永華路、夏林路、健康路，終點設於市立棒球場，並於市立棒球場舉辦球迷見面會，與市民同歡。 台南市宣布12月3日舉辦台灣棒球英雄遊行路線。圖／台南市政府提供

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