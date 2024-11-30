陳傑憲來了 黃偉哲宣布12月3日台灣棒球英雄遊行及見面會
台南市長黃偉哲今天宣布為與市民分享這次世界棒球12強賽奪冠榮耀，台南市政府在12月3日規畫台灣棒球英雄遊行，台灣隊長陳傑憲、林安可等台灣英雄都將現身。
「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展，今天在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場盛大開展。黃偉哲昨晚就在臉書提前賣關子，今天一早會跟大家宣布一個好消息，希望球迷和市民朋友沿途拿應援物加油。
台南市體育局表示，英雄遊行當天安排林岳平、高志綱、陳傑憲、林安可、邱智呈及潘傑楷等台灣英雄，自下午4時於永華市政中心南島路出發，遊行路線沿途行經建平路、永華路、夏林路、健康路，終點設於市立棒球場，並於市立棒球場舉辦球迷見面會，與市民同歡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言