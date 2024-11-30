中職／中職6隊公布60人名單 蔣智賢、林益全掛戰力外

中華職棒昨日公布六球團「契約保留球員名簿」，保留名單外合計高達六十八人，不少資深球員入列，蔣智賢、林益全、賴鴻誠等人去向吸引目光，王溢正可能轉任教練。

中職六隊中味全龍、台鋼雄鷹、樂天桃猿隊六十人未滿額，名單外以中信兄弟隊十五人最多，接著是龍隊十四人、富邦悍將十三人、雄鷹十人、統一獅隊與猿隊同為八人，其中包含自由球員及引退球員。

兄弟雖然人數最多，但其中還有陳子豪、詹子賢兩位自由球員，以及退休的周思齊，領隊劉志威也表示，六十人名單外一定會有簽回的選手，至於最終釋出跟簽回的名單還會再討論。

龍隊特別的是廖任磊自請放在名單外，領隊丁仲緯指出，廖任磊提出希望可以在名單外，讓他尋找其他機會，討論後也尊重他的決定。

悍將則是以蔣智賢為首公布十四人戰力外，其中廿五歲的陳冠勳、蘇煒智因個人生涯規畫提出任意引退，球團也將視各隊保留名單外球員進行整體評估，不排除與名單外球員洽談簽約可能性。

雄鷹隊早在十月中就公布八人不續約名單，昨天又多了王溢正、賴鴻誠不在名單內，領隊劉東洋表示，王溢正在雄鷹這邊的球員身分已經結束，就看其他球隊是否有需求，球團這邊也會考慮教練合約，而賴鴻誠則同樣看其他球隊評估。

獅隊八人中扣掉兩人引退、兩人自由球員，剩餘四人中，領隊蘇泰安指出，林益全、宋文華都會考慮簽回，但也要看其他球隊的想法。

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