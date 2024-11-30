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亞洲少棒賽／5：1力壓南韓 中華隊稱霸亞洲

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
中華隊在U12亞洲少棒賽奪冠，是我國今年在WBSC賽事的第三冠。圖／中華棒協提供
中華隊在U12亞洲少棒賽奪冠，是我國今年在WBSC賽事的第三冠。圖／中華棒協提供

二○二四年成為台灣棒球大豐收的一年，中華隊昨再於Ｕ十二亞洲少棒錦標賽冠軍賽以五比一擊敗南韓隊，收下賽史第八冠；加上Ｕ十八亞洲青棒錦標賽、世界十二強棒球賽，今年中華隊共在世界棒壘球總會（ＷＢＳＣ）主辦的各級國際賽事取得三座冠軍。

本屆Ｕ十二中華隊由台北市取得組訓權，福林國小總教練章子健帶領小將前往日本愛媛縣參賽，中華隊、南韓隊在預賽就曾碰頭，當時中華隊以○比一落敗，也是晉級路上的唯一敗績；兩隊雙雙進入冠軍賽再度交手，這回改由中華隊占據上風。

中華隊首局把握南韓不穩，首棒蘇宇翔因保送、暴投進占得點圈，林暐諺點到三壘方向又造成對手守備失誤，先讓中華隊跑回一分，松以勒一壘打、周震泉二壘打各帶有一分打點，楊柏勛補上二壘打加上南韓隊失誤，中華隊再攻兩分，以五分大局出發。

儘管中華隊後續未能再有分數進帳，但先發投手黃力垣壓制南韓打線，最終以七十七球完成六局投球，僅被敲四安打、失一分，送出五次三振。

中華棒協理事長辜仲諒親自赴日勉勵中華小將，端出和牛大餐慶功，滿足選手「要跟世界棒球十二強學長一樣吃和牛」願望。辜仲諒透露，原本他反對這個時間到日本比賽，擔心台灣孩子不像日本及南韓選手已適應寒冷天氣，結果中華隊不但在短時間適應寒冬並拿下冠軍，甚至第一局就贏五分，真的非常了不起。

中華隊今年共參與五項ＷＢＳＣ主辦的各級國際賽事，拿下三座冠軍，先是九月的Ｕ十八亞洲青棒錦標賽在冠軍賽撂倒日本，暌違十七年再度奪冠，接著本月廿四日在屬於成棒一級賽事的十二強賽奇蹟奪冠，讓全台陷入棒球熱；餘溫未完，昨天Ｕ十二中華隊也稱霸亞洲。

U12中華隊奪冠，中華棒協理事長辜仲諒（左）請小國手吃和牛大餐。圖／中華棒協提供
U12中華隊奪冠，中華棒協理事長辜仲諒（左）請小國手吃和牛大餐。圖／中華棒協提供

中華隊 棒球

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