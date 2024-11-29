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亞洲少棒賽／小選手奪冠先問「理事長有來嗎？」辜仲諒有來還請和牛吃到飽

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
U12中華隊奪冠，中華棒協理事長辜仲諒請小國手吃和牛大餐。圖／中華棒協提供
U12中華隊奪冠，中華棒協理事長辜仲諒請小國手吃和牛大餐。圖／中華棒協提供

中華隊赴日征戰U12亞洲少棒錦標賽，今天在冠軍戰以5：1擊退南韓隊，拿下隊史第八冠。冠軍賽一結束，就有小選手問「理事長有來嗎？」中華棒協理事長辜仲諒親自赴日勉勵中華小將，端出和牛大餐慶功犒賞，滿足U12小選手「要跟世界棒球12強學長一樣吃和牛」的願望，並允諾不只今天和牛吃到飽，回去有機會再找機會請大家吃一頓。

辜仲諒透露，原本他反對這個時間到日本比賽，擔心台灣孩子不像日本及南韓選手已經適應寒冷天氣，結果中華隊不但在短時間適應寒冬並拿下冠軍，甚至第一局就贏五分，讓南韓沒有心理準備，真的非常了不起，運動家精神值得讚賞。辜仲諒也勉勵孩子，不需要拚英雄、不需要全壘打，一棒一棒出去扎扎實實的，上壘最重要。

席間教練爆料，冠軍戰一結束，小朋友就急著問「理事長有來嗎？」辜仲諒笑回：「當然啊，我答應你們要來的，一定會來！」更加碼追問孩子覺得日本還是南韓比較強，球員們大喊「台灣最強」，奪冠氣魄展露無遺。

台灣棒球今年國際賽屢傳捷報，世界12強棒球賽才剛拿下冠軍，抱回台灣在最高層級國際賽事的首座冠軍獎盃，Ｕ12小球員用實力向學長看齊，以強烈奪勝企圖心，笑收亞洲少棒錦標賽冠軍。此外，9月的U18亞洲青棒錦標賽，中華隊也暌違17年擊退日本奪冠，一年包攬3座世界棒壘球總會主辦的各級國際賽事冠軍。

U12中華隊奪冠，中華棒協理事長辜仲諒請小國手吃和牛大餐。圖／中華棒協提供
U12中華隊奪冠，中華棒協理事長辜仲諒請小國手吃和牛大餐。圖／中華棒協提供
U12中華隊奪冠，中華棒協理事長辜仲諒請小國手吃和牛大餐。圖／中華棒協提供
U12中華隊奪冠，中華棒協理事長辜仲諒請小國手吃和牛大餐。圖／中華棒協提供

世界棒球12強 中華隊 運動家

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