棒球／中信連續14年獲體育推手獎 辜仲諒慰勞U12中華隊奪冠

中國信託金融控股公司連續14年獲教育部體育署「體育推手獎」殊榮肯定，旗下子公司中國信託商業銀行與台灣人壽保險公司皆獲頒「贊助類─金質獎」、「贊助類─長期贊助獎」及「推展類─銅質獎」。

行政院政務委員史哲於今天頒獎典禮頒贈獎座予中國信託金控董事會副秘書長林永勝及台灣人壽副總經理孫紀蘭，甫在日本東京巨蛋勇奪世界12強棒球錦標賽冠軍的中華隊守備教練、中信兄弟隊首席兼打擊教練陳江和特別代表受贊助球隊出席站台。

中華少棒隊今天在U12亞洲盃少棒錦標賽冠軍賽以5：1擊敗南韓隊，奪下隊史第8座冠軍，中信金控董事暨中華民國棒球協會理事長辜仲諒親赴日本，慰勞辛苦征戰的中華隊。

林永勝表示，體育公益推廣需要很多人的支持，中國信託不僅挹注資源，更希望號召員工、客戶、球迷及贊助選手共同參與，集腋成裘為國球及台灣體壇打造堅強後盾。

中國信託銀行贊助世界棒球12強賽B組預賽，吸引逾15萬人次球迷進入台北大巨蛋，見證中華隊晉級四強，最終在日本東京巨蛋以4：0完封日本隊攻頂；中國信託更是全台首家推動五級棒球運動的企業，中信兄弟今年勇奪隊史第10座、4年來第3座總冠軍獎盃，追平中華職棒最多年度總冠軍球隊紀錄。

台灣人壽支持運動產業，自2015年起攜手台中市政府推展成棒，已連續8年贊助台中台壽霸龍成棒隊；中信銀行冠名贊助中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，今年共213隊報名，刷新賽史紀錄，並首設女子組、帶動女棒發展，亦與中國信託慈善基金會共同推動「愛接棒計畫」，扶植偏鄉少棒及青少棒球隊，為年輕球員建立正確觀念。

另一方面，中國信託為台灣第一家擁有3支職業運動隊伍企業，除了中信兄弟，2021年起贊助新北中信特攻籃球隊及中信飛牡蠣CTBC Flying Oyster職業電競戰隊。

台灣人壽連續13年舉辦祖孫三代健走，活動迄今逾1100萬人次參與，健走里程近43萬公里，相當於繞行台灣390圈。

此外，中國信託贊助高球選手吳佳晏在2023年日次巡獲得3座冠軍，職業生涯累積共獲11座冠軍，並拿下2023年日次巡獎金后座。今年與JLPGA合作舉辦、日次巡與台巡共同認證的「中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」吸引逾9000人次進場觀賽，再創賽史紀錄。 中國信託連囊括「體育推手獎」六獎項，行政院政務委員史哲（中）頒贈獎座予中信金控董事會副秘書長林永勝（右），中信兄弟隊教練陳江和（左）特別代表受贊助球隊出席站台。圖／中信金控提供 中國信託囊括「體育推手獎」六獎項，行政院政務委員史哲（左）頒贈獎座予台灣人壽副總經理孫紀蘭（右）。圖／中信金控提供

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