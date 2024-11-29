棒球／12強熱度勾起假球話題 球員工會籲：正視運產條例修正

中華隊在世界12強棒球賽奪冠舉國歡騰之餘，因為個別網紅發言，讓「簽賭」、「假球」的討論又重新回到了社會視野中，中華職棒球員工會也發表聲明，呼籲建構更完善的防賭機制，希望政府正視運產條例修正案。

職棒球員工會表示：「對台灣社會而言，假球風暴真的還沒走遠，淌著血的傷口還留在所有喜愛棒球的球迷與球員們的心中。」職棒工會在復會的15年來，片刻不曾忘記當年復會的初衷與目的。

但健全的環境還是必須源自健全的制度與配套，法制面的保護，需要仰賴政府與立法單位的合作，為台灣運動環境建構更 完善的機制。

在2009年的假球風波後，在社會各界球迷的吶喊與呼籲下，政府啟動了原本一年召開3次會議的防賭平台，並在運動彩券發行條例中設置了防賭重罰條款。

有感於目前國內運動產業環境的日漸成熟，相關制度不應僅限於棒球運動，在今年，職棒工會併同籃球、女足兩工會，共同向立法院倡議，目前共有柯志恩、陳培瑜、民眾黨黨團、洪孟楷委員（按提案順序）所提出的「運動產業發展條例第七之一至七之三條修正，修法重點分別是：

1. 明文訂定政府應制定職業運動防賭政策，並向學校端深化相關法治教育。

2. 針對目前運彩條例無法覆蓋之國內熱門賽事 (如運彩為開盤之少數職棒賽事， 職籃聯盟、企業足球、企業排球以至於學生聯賽等賽事)，比照運彩條例設 計提高相關罰則，嚇阻意圖操縱賽事不肖分子。

3. 鑒於國內體育環境長期存在之不對等權力關係風氣，致使運動員工會與團 體組建不易，但國外經驗亦證明健全的勞資對話體制與運動員團體的運作，對於運動產業發展的正面意義，故要求體育署應建立相關機制，健全運動 產業勞動環境。

球員工會指出，很遺憾，在今年7月11日的草案初審中，體育署基於各種疑慮讓法案討論只能保留處理。雖然這並非體育署第一次對於運動員團體倡議與建議的消極應對，但我們依然誠摯的希望，在世界12強奪冠的此刻，除了爭金奪銀後的錦上添花，體育主管機關也願意對健全制度投入同等的支持與用心。

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