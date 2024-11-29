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亞洲少棒賽／中華隊奪冠有燒肉吃 辜仲諒大方請客
中華隊小將今天在U12亞洲少棒錦標賽以5：1擊敗南韓隊，收下中華隊在賽史上的第8冠，人在日本現場打氣的中華民國棒球協會理事長辜仲諒，賽後也立刻宴請小將們吃燒肉慶功，比照世界12強棒球賽中華隊等級。
辜仲諒上周前往日本東京為12強中華隊加油，也見證奪冠歷史一刻，短暫返台後又前往日本，支持在愛媛縣打U12亞洲少棒賽的中華隊，身兼亞洲棒球總會會長的他也還有會議行程，12月還要到杜拜參訪。
中華隊在世界12強棒球賽奪冠後，辜仲諒當天就請球員們吃燒肉，這次U12中華隊也比照辦理，U12總教練章子健透露，12強賽期間，全隊一起觀看冠軍戰，看到中華隊奪冠的一刻，小球員們都興奮到跳起來，也因為學長的激勵，很渴望拿下冠軍。
先發投手黃力垣面對南韓隊6局完投僅被敲4安打、失1分，送出5次三振，章子健指出，預賽黃力垣對南韓隊的3.1局，就看出對方對他掌握不好，因此這一場就交給他好好去投，打者也針對對方球速做適應，才能在比賽前段就攻下分數。
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