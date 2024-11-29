賴總統感謝台灣小英雄 預告明年U12世界盃在台南

U12中華隊今天在亞洲少棒錦標賽獲得冠軍，賴清德總統在臉書感謝U12的台灣小英雄們，他也預告，明年U12世界盃將在台南舉辦，「我們都要一起進場應援，在台灣主場再創榮耀」。

賴總統表示，又是冠軍！恭喜U12少棒代表隊，衛冕「亞洲少棒錦標賽」冠軍，完成史上第8冠！昨天，周震泉威風八面，先發6局10K無失分，率領隊友以1:0完封日本。今天的冠軍戰對上韓國，台灣小將首局就攻下5分，加上黃力垣主投6局僅失1分，強勢壓制，英勇奪勝。

賴總統說，謝謝U12的台灣小英雄們，強投、豪打、俊足、奪冠。他也要跟大家預告，明年U12世界盃將在台南舉辦，「我們都要一起進場應援，在台灣主場再創榮耀」。

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