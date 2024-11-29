快訊

台中后里鋼鐵廠工安意外 員工雙手、臉遭爐渣灼傷送醫急救

帶寵物嚇梅克爾？普亭再發聲明求原諒 否認蓄意放狗「我不知道她怕」

賴總統感謝台灣小英雄 預告明年U12世界盃在台南

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
U12少棒中華代表隊今天在亞洲少棒錦標賽獲得冠軍，賴清德總統在臉書感謝U12的台灣小英雄們。圖／取自賴清德臉書（U12少棒代表隊教練團提供）
U12少棒中華代表隊今天在亞洲少棒錦標賽獲得冠軍，賴清德總統在臉書感謝U12的台灣小英雄們。圖／取自賴清德臉書（U12少棒代表隊教練團提供）

U12中華隊今天在亞洲少棒錦標賽獲得冠軍，賴清德總統在臉書感謝U12的台灣小英雄們，他也預告，明年U12世界盃將在台南舉辦，「我們都要一起進場應援，在台灣主場再創榮耀」。

賴總統表示，又是冠軍！恭喜U12少棒代表隊，衛冕「亞洲少棒錦標賽」冠軍，完成史上第8冠！昨天，周震泉威風八面，先發6局10K無失分，率領隊友以1:0完封日本。今天的冠軍戰對上韓國，台灣小將首局就攻下5分，加上黃力垣主投6局僅失1分，強勢壓制，英勇奪勝。

賴總統說，謝謝U12的台灣小英雄們，強投、豪打、俊足、奪冠。他也要跟大家預告，明年U12世界盃將在台南舉辦，「我們都要一起進場應援，在台灣主場再創榮耀」。

U12 台南 賴清德

延伸閱讀

喜上加喜！ U12亞洲少棒中華隊奪冠 盧秀燕：台中有獎勵機制

亞洲少棒賽／中華隊奪冠AIT又閃電發文祝賀 台灣網友：謝謝美國

賴總統出訪前夕共機「聯合戰備警巡」 41共軍機艦擾台

總統賴清德五股拜廟 明天要出訪友邦…託民眾幫忙祈求平安

相關新聞

中職／事先已告知林益全放60人名單外 蘇泰安：仍會爭取簽回

統一獅隊的60人契約保留名單滿額，名單以外以林益全最受矚目，領隊蘇泰安對此表示，在60人名單的規畫下勢必要有取捨，事前已...

亞洲少棒賽／中華隊冠軍+1！5分大局擊潰南韓 甩預賽輸球遺憾

U12亞洲少棒錦標賽今天進行冠軍賽，中華隊一開賽就打下5分大局先聲奪人，加上先發投手黃力垣完投6局僅失1分，中華隊終場以...

中職／悍將蔣智賢等14人未在保留名單 將評估他隊戰力外人選

中華職棒聯盟今天將公布各隊60人契約保留名單，富邦悍將隊提前宣布，蔣智賢在內等14人未在保留名單中，包含申請任意引退的陳...

中職／統一獅60人保留滿額 林益全、唐肇廷等8人遭戰力外

中華職棒今天公布六球團「契約保留球員名簿及(非)契約保留球員名單」，統一獅隊名單外共有8人，但扣除2人成為自由球員、2人...

中職／兄弟15人名單外最大團 領隊：仍有可能簽回

中華職棒今天公布六球團「契約保留球員名簿及(非)契約保留球員名單」，中信兄弟隊雖然擠滿60人，但仍有15人放不進名單，兩...

中職／雄鷹新增王溢正、賴鴻誠戰力外 領隊解釋原因

台鋼雄鷹隊先前就宣布8名球員在不續約名單中，今天中華職棒公布的契約保留球員名簿中，又多了王溢正、賴鴻誠兩人未在保留名單中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。