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中職／驚！趙娟週深夜體驗台灣投幣式洗衣 竟將頭塞進滾筒內

聯合新聞網／ 綜合報導
趙娟週。擷圖自IG
趙娟週。擷圖自IG

身兼中華職棒統一獅、台灣職籃PLG領航猿的韓籍啦啦隊員趙娟週，在台灣擁號有不少粉絲，她也開設個人YT頻道，不時向粉絲們分享在台灣的生活趣事，讓大家能夠更了解她，於今天她分布最新影片「深夜一個人去洗衣店的原因」，拍攝她體驗台灣自助投幣式洗衣店，兄見她無厘頭式在洗衣店內搞笑，甚至一度將頭塞進洗衣機滾筒內，讓網友們笑翻。

趙娟週說，「整整一週都在下雨的台北…，我明天沒有衣服可以穿了…，嗚嗚，第一次挑戰在自助投幣洗衣店洗衣服！！🔥」

網友留言說，「洗腦袋也太可愛了吧哈哈！」、「Mimi 真的太搞笑了」、「Oh! No!卡住的話會變成片片的名場面啊…」、「洗個衣服也這麼好笑😂真不愧是mimi❤」、「可以當諧星藝人了」、「自助洗衣也能洗出這麼好笑的影片，很厲害」。

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