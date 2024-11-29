中職／事先已告知林益全放60人名單外 蘇泰安：仍會爭取簽回
統一獅隊的60人契約保留名單滿額，名單以外以林益全最受矚目，領隊蘇泰安對此表示，在60人名單的規畫下勢必要有取捨，事前已告知必須將他放在名單之外，但林益全對獅隊來說仍是重要的選手，仍會爭取回簽，但若其他球隊給予更好的機會也會成全，「這就是60人名單的意義。」
林益全堪稱中職史上代表性強打之一，從興農牛起步，歷經義大犀牛、富邦悍將隊，今年是他轉戰獅隊第二年，月薪35.5萬，被放在獅隊60人保護名單之外引起討論。
蘇泰安表示，整體評估隊形、選手年紀之下，必須要有取捨，「事實上，他的表現很好，只是也有年輕一輩的選手要上來。」他說林益全對獅隊來說是重要的選手，儘管放在60人名單之外，形同其他球隊可以自由接觸，蘇泰安說：「這（60人名單）也是一種市場機制。」
潘傑楷本季成績大突破，明年有機會扛下一壘，加上林子豪回歸後可望負擔三壘防區，加上左打在獅隊陣中相對人才濟濟，都讓林益全在隊上的空間受到壓縮。
外野手唐肇廷同樣被放在60人名單之外，蘇泰安證實，已經和他洽談轉職教練，唐肇廷已經點頭同意。此外，獅隊整體教練團會有異動、強化，將與總教練林岳平後討論後再統一公佈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言