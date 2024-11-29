中職／館長起爭議2019年開球被翻出 兄弟球團聲明解釋
網紅「館長」陳之漢日前自曝做過「球版」等情事，引發社會負面觀感，也被球迷翻出2019年他曾到中信兄弟主場開球，中信兄弟稍早發聲明，解釋當時和廠商合作狀況。
【中信兄弟球團聲明稿】
中信兄弟球團於2019年初，透過廣告代理商引介，與贊助商進行年度合作案之合作，其中，年度贊助權益包含企業日開球權利。
中信兄弟球團為執行贊助權益內容，與贊助商雙方協議後，將2019年6月9日之企業日開球權益賦予贊助商安排，球團並未支付任何費用，經由贊助商決議，活動當日邀請當年度（2019年） 氣泡水品牌代言人進行球團企業日開球活動。
中信兄弟球團已於2023年球季結束後，未透過廣告代理商與贊助商進行續約，雙方合約期間贊助內容皆已執行完成。此次事件造成社會負面討論，以及球迷朋友觀感不佳，中信兄弟球團將會進行內部檢討，並在未來與贊助商企業合作會再加以審視，避免再次帶給社會困擾。
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