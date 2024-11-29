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喜上加喜！ U12亞洲少棒中華隊奪冠 盧秀燕：台中有獎勵機制

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕今答詢有關U12亞洲少棒賽中華隊奪冠，3名成員是台中市籍，市府會有一定的獎勵機制。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今答詢有關U12亞洲少棒賽中華隊奪冠，3名成員是台中市籍，市府會有一定的獎勵機制。記者趙容萱／攝影

中華隊繼世界12強賽後奪冠， 又在U12亞洲少棒賽奪冠。台中市長盧秀燕今答詢有關中華少棒隊成員有3人是台中市籍，奪冠後獎勵？盧秀燕答詢，「喜上加喜！」市府會有一定的獎勵機制。

江和樹說，U12亞洲少棒錦標賽今台韓爭冠軍戰，已傳出好消息，台灣小將以5比1擊敗韓國，成功奪冠；中華少棒隊球員中，有3名台中子弟，包括和平區自由國小1人、西區忠孝國小2人，他特別在議事堂提起賽事，就是希望國球能從小扎根。

盧秀燕說明，U12亞洲少棒錦標賽台灣小將中，有3人是台中市籍選手，中華隊奪下冠軍，市府會有一定的獎勵機制，感謝江和樹為台灣的少棒隊，尤其為台中的小選手加油喝采。

中華少棒 中華隊

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