喜上加喜！ U12亞洲少棒中華隊奪冠 盧秀燕：台中有獎勵機制

中華隊繼世界12強賽後奪冠， 又在U12亞洲少棒賽奪冠。台中市長盧秀燕今答詢有關中華少棒隊成員有3人是台中市籍，奪冠後獎勵？盧秀燕答詢，「喜上加喜！」市府會有一定的獎勵機制。

江和樹說，U12亞洲少棒錦標賽今台韓爭冠軍戰，已傳出好消息，台灣小將以5比1擊敗韓國，成功奪冠；中華少棒隊球員中，有3名台中子弟，包括和平區自由國小1人、西區忠孝國小2人，他特別在議事堂提起賽事，就是希望國球能從小扎根。

盧秀燕說明，U12亞洲少棒錦標賽台灣小將中，有3人是台中市籍選手，中華隊奪下冠軍，市府會有一定的獎勵機制，感謝江和樹為台灣的少棒隊，尤其為台中的小選手加油喝采。

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