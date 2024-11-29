聽新聞
0:00 / 0:00
喜上加喜！ U12亞洲少棒中華隊奪冠 盧秀燕：台中有獎勵機制
中華隊繼世界12強賽後奪冠， 又在U12亞洲少棒賽奪冠。台中市長盧秀燕今答詢有關中華少棒隊成員有3人是台中市籍，奪冠後獎勵？盧秀燕答詢，「喜上加喜！」市府會有一定的獎勵機制。
江和樹說，U12亞洲少棒錦標賽今台韓爭冠軍戰，已傳出好消息，台灣小將以5比1擊敗韓國，成功奪冠；中華少棒隊球員中，有3名台中子弟，包括和平區自由國小1人、西區忠孝國小2人，他特別在議事堂提起賽事，就是希望國球能從小扎根。
盧秀燕說明，U12亞洲少棒錦標賽台灣小將中，有3人是台中市籍選手，中華隊奪下冠軍，市府會有一定的獎勵機制，感謝江和樹為台灣的少棒隊，尤其為台中的小選手加油喝采。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言