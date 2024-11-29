快訊

中職／館長起爭議2019年開球被翻出 兄弟球團聲明解釋

東北季風發威！這些地區留意10度以下低溫 下周2降溫時間曝光

冬盟／鄭宗哲首戰安打沒開張 台灣山林與日職白隊打和

中央社／ 台北29日電
旅美匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲（前中）加入亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊，29日首場出賽與日職白隊交手，兩隊9局打完都沒能再添分數，以1比1握手言和。（中華民國棒球協會提供）
旅美匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲（前中）加入亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊，29日首場出賽與日職白隊交手，兩隊9局打完都沒能再添分數，以1比1握手言和。（中華民國棒球協會提供）

旅美匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲今天在冬季聯盟出賽，擔任台灣山林隊開路先鋒第1棒，單場5打數沒有敲出安打，台灣山林與日職白隊終場以1比1握手言和。

旅美海盜隊野手鄭宗哲希望透過實戰調整打擊動作，在球團同意下主動詢問聯盟，加入亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊，預計打6場比賽，今天首場出賽與日職白隊交手，鄭宗哲先發打1棒、指定打擊。

鄭宗哲1局下敲出中外野方向飛球出局，3局下敲出二壘方向滾地球出局，4局下得點圈有人打擊機會，敲出內野滾地球形成雙殺，6局下吞下三振，9局下再敲出一壘方向滾地球出局，今天5打數沒有敲出安打。

台灣山林隊今天3局下靠著接連兩次四壞保送、失誤攻占滿壘，陳維祥高飛犧牲打送回團隊第1分，日職白隊6局上追分，靠著安打、內野安打攻占得點圈，1人出局後三塚琉生適時安打送回追平分。

兩隊9局打完都沒能再添分數，以1比1握手言和，台灣山林隊先發投手李家明投6局被敲出5支安打，投出1次四壞保送、5次三振，失掉1分責失分，獲選單場最有價值球員（MVP）。

日職 鄭宗哲

延伸閱讀

12強賽／林家正也有對象？鄭宗哲曬圖宣布：要跟我結婚了

亞洲少棒賽／中華隊1：0險勝地主日本 晉級冠軍賽將和南韓爭霸

棒球／玉山青棒訓練營開訓 鄭宗哲分享經驗

冬盟／希望參加實戰調整打擊狀態 鄭宗哲加入台灣山林

相關新聞

亞洲少棒賽／中華隊冠軍+1！5分大局擊潰南韓 甩預賽輸球遺憾

U12亞洲少棒錦標賽今天進行冠軍賽，中華隊一開賽就打下5分大局先聲奪人，加上先發投手黃力垣完投6局僅失1分，中華隊終場以...

中職／悍將蔣智賢等14人未在保留名單 將評估他隊戰力外人選

中華職棒聯盟今天將公布各隊60人契約保留名單，富邦悍將隊提前宣布，蔣智賢在內等14人未在保留名單中，包含申請任意引退的陳...

中職／統一獅60人保留滿額 林益全、唐肇廷等8人遭戰力外

中華職棒今天公布六球團「契約保留球員名簿及(非)契約保留球員名單」，統一獅隊名單外共有8人，但扣除2人成為自由球員、2人...

中職／兄弟15人名單外最大團 領隊：仍有可能簽回

中華職棒今天公布六球團「契約保留球員名簿及(非)契約保留球員名單」，中信兄弟隊雖然擠滿60人，但仍有15人放不進名單，兩...

中職／雄鷹新增王溢正、賴鴻誠戰力外 領隊解釋原因

台鋼雄鷹隊先前就宣布8名球員在不續約名單中，今天中華職棒公布的契約保留球員名簿中，又多了王溢正、賴鴻誠兩人未在保留名單中...

中職／味全龍60人保留名單出爐 廖任磊自請名單外

中華職棒聯盟今天公布60人契約保留球員名單，味全龍隊只列入57人，有14人未在名單內，其中龍隊球團表示，投手廖任磊也自請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。