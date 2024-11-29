冬盟／鄭宗哲首戰安打沒開張 台灣山林與日職白隊打和

旅美匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲今天在冬季聯盟出賽，擔任台灣山林隊開路先鋒第1棒，單場5打數沒有敲出安打，台灣山林與日職白隊終場以1比1握手言和。

旅美海盜隊野手鄭宗哲希望透過實戰調整打擊動作，在球團同意下主動詢問聯盟，加入亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊，預計打6場比賽，今天首場出賽與日職白隊交手，鄭宗哲先發打1棒、指定打擊。

鄭宗哲1局下敲出中外野方向飛球出局，3局下敲出二壘方向滾地球出局，4局下得點圈有人打擊機會，敲出內野滾地球形成雙殺，6局下吞下三振，9局下再敲出一壘方向滾地球出局，今天5打數沒有敲出安打。

台灣山林隊今天3局下靠著接連兩次四壞保送、失誤攻占滿壘，陳維祥高飛犧牲打送回團隊第1分，日職白隊6局上追分，靠著安打、內野安打攻占得點圈，1人出局後三塚琉生適時安打送回追平分。

兩隊9局打完都沒能再添分數，以1比1握手言和，台灣山林隊先發投手李家明投6局被敲出5支安打，投出1次四壞保送、5次三振，失掉1分責失分，獲選單場最有價值球員（MVP）。

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