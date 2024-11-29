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中職／雄鷹新增王溢正、賴鴻誠戰力外 領隊解釋原因
台鋼雄鷹隊先前就宣布8名球員在不續約名單中，今天中華職棒公布的契約保留球員名簿中，又多了王溢正、賴鴻誠兩人未在保留名單中，領隊劉東洋表示，名單外球員不排除簽回，而王溢正基本上在台鋼這邊的球員身分已經結束。
雄鷹隊在10月中就公布投手蕭柏頤、陳翊瑄、張竣凱、鄧佳安、翁瑋均、捕手邱邦、內野手馬許晧以及外野手曾宸佐等人不予續約，主要讓球員可以提前準備下一步，但也不排除有新增名單。
而今天公布的60人名單中，雄鷹隊只保留58人，王溢正、賴鴻誠也未在名單內，劉東洋表示，是否進入60人的保留名單，主要就是戰力考量，也跟球員溝通、討論後才做決定。
新增的王溢正、賴鴻誠，劉東洋則表示，王溢正會先看其他球團是否有需要他的地方，台鋼這邊會是討論教練合約的方向，而賴鴻誠也是讓其他球團去評估。
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