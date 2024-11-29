中職／李多慧穿三角褲玩「下半身失蹤」網：這是免費可以看的嗎？
味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧去年來台發展引發轟動，今年離開樂天桃猿隊，加入味全龍隊後仍話題不斷。她經常分享日常生活，昨天在個人IG上傳一系列辣照，吸引近20萬網友按讚。
照片中可見，拍攝地似乎是在香港遊艇上，李多慧頂著可愛丸子頭，身穿淺灰色短袖上衣，短版剪裁完美展現纖細腰身和結實馬甲線，火辣身材一覽無遺。
另外，李多慧沒有穿一般外褲，而是單穿黑色三角褲，再度秀出招牌蜜大腿，網友們紛紛按讚並表示，「不冷嗎」、「天氣冷了記得多穿一點」、「多慧褲子請穿好」、「整個下半身失蹤欸」、「這是免費可以看的嗎」。
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