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中職／兄弟15人名單外最大團 領隊：仍有可能簽回

聯合報／ 記者蘇志畬／台東即時報導
今年中職總冠軍中信兄弟提出15人名單戰力外，為各隊最大團。報系資料照
今年中職總冠軍中信兄弟提出15人名單戰力外，為各隊最大團。報系資料照

中華職棒今天公布六球團「契約保留球員名簿及(非)契約保留球員名單」，中信兄弟隊雖然擠滿60人，但仍有15人放不進名單，兩名資深捕手陳家駒、黃鈞聲在名單外，領隊劉志威表示，仍有可能簽回的選手，最終釋出名單再討論。

中信兄弟15位名單外球員分別是，投手廖乙忠、陳志杰、江忠城、彭識穎、李吳永勤、阮裕智、林丞軒、劉志宏，捕手陳家駒、黃鈞聲，內野手潘志芳，外野手陳子豪、周思齊、詹子賢、周委宏。

陳子豪、詹子賢是自由球員，周思齊則是今年退休，名單外比較注目的是陳家駒、黃鈞聲兩位捕手在中職都超過10年資歷，但在新秀輩出下，今年一軍出賽機會都不多；21歲的投手陳志杰是2021年兄弟選秀第二指名，不過目前尚未在一軍出賽。

兄弟領隊劉志威表示，60人名單外一定會有簽回的選手，至於最終釋出跟簽回的名單還會再討論。

廖乙忠曾是2019年12強國手，今年季後未被列入中信兄弟60人名單。 報系資料照
廖乙忠曾是2019年12強國手，今年季後未被列入中信兄弟60人名單。 報系資料照

中信兄弟隊60人名單外球員。圖／中華職棒聯盟提供
中信兄弟隊60人名單外球員。圖／中華職棒聯盟提供

周思齊 陳家駒

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