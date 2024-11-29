亞洲少棒賽／中華隊冠軍+1！5分大局擊潰南韓 甩預賽輸球遺憾

U12亞洲少棒錦標賽今天進行冠軍賽，中華隊一開賽就打下5分大局先聲奪人，加上先發投手黃力垣完投6局僅失1分，中華隊終場以5：1擊敗南韓隊，收下中華隊在賽史上的第8冠。

本屆賽事在日本愛媛縣進行，中華隊、南韓隊在預賽就曾碰頭，當時中華隊以0：1落敗，也是晉級路上的唯一敗績；兩隊雙雙進入冠軍賽再度交手，這回改由中華隊占據上風。

中華隊首局把握南韓的不穩，首棒蘇宇翔因保送、暴投進占得點圈，林暐諺點到三壘方向又造成失誤，先讓中華隊跑回第1分，松以勒一壘打、周震泉二壘打各帶有1分打點，楊柏勛補上二壘打加上南韓隊失誤，讓中華隊再攻下2分，以5分大局出發。

黃力垣前3局未失分，第4局被敲2安打、1保送丟掉1分，最終完成6局好投封鎖南韓隊，僅被敲4安打、失1分，送出5次三振。

商品推薦