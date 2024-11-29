中職／統一獅60人保留滿額 林益全、唐肇廷等8人遭戰力外

中華職棒今天公布六球團「契約保留球員名簿及(非)契約保留球員名單」，統一獅隊名單外共有8人，但扣除2人成為自由球員、2人退休，實際4位名單外球員包含林益全、宋文華、施冠宇、唐肇廷。

獅隊今年列滿60位保留名單，陳韻文行使權利成為自由球員，古林睿煬行使旅外自由球員權利加盟日職火腿隊，潘威倫在今年引退，而高國慶則是因為引退儀式關係重新列入名單，而再次列在名單外。

獅隊實際上在保留名單外的成員不多，僅有林益全、宋文華、施冠宇、唐肇廷，林益全在2022年被富邦悍將隊放在保留名單外，後續加盟獅隊，並在去年打出87支安打、打擊率3成06的成績，而今年出賽45場、打擊率2成64。

唐肇廷今年只在一軍出賽6場。 聯合報系資料照

宋文華旅美回歸中職加盟獅隊後，只在一軍出賽過9場。 聯合報系資料照

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