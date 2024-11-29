中職／味全龍60人保留名單出爐 廖任磊自請名單外

中華職棒聯盟今天公布60人契約保留球員名單，味全龍隊只列入57人，有14人未在名單內，其中龍隊球團表示，投手廖任磊也自請於保留名單外。

味全龍隊契約保留名單一共27名投手，7名捕手，14名內野手及9名外野手，未在保留名單中的球員包括投手廖任磊、森榮鴻、劉昱言、莊玉彬、藍翊誠、許元泰、吳秉恩、劉家愷，捕手魏全，內野手吳睿勝、石翔宇、林子宸、外野手邱辰、陳品捷。

味全龍球團表示，感謝每位球員過去的貢獻與付出，致上最深的祝福。同時，球團也持續討論轉任其他職務的可能性，並將就整體非保留球員名單評估，強化球隊戰力。 味全龍隊60人契約保留球員名單。圖／味全龍隊提供

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