韓職／最新！李珠珢發文再次標記中文名 韓粉絲情勒：妹妹不要去台灣

南韓近日迎來今年第一場初雪，創11月積雪深度最高紀錄。前韓國職棒起亞虎啦啦隊女神李珠珢今天也發文，提醒「大家注意身體別感冒，很快要去拍新照片，但....」，發文繼續標記中文名。

李珠珢今年9月後就不再現身球場應援，韓媒季後也證實她與原經紀公司解約，儘管她很久沒出現在球場，但IG擁有破百萬粉絲追蹤的她，每次發文仍都會引起網友熱議，約12天前的發文首度標記中文名，引起台灣粉絲關注。

李珠珢今天在IG分享一張車內照片及做眼球運動的短片，並向粉絲們溫暖喊話，而韓國粉絲留言情勒，「妹妹不要去台灣！」

她的前隊友朴星垠在留言區表示，「李珠珢見面吧！」她回答，「姐姐我們去吃米粉！」

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