中職／悍將蔣智賢等14人未在保留名單 將評估他隊戰力外人選

中華職棒聯盟今天將公布各隊60人契約保留名單，富邦悍將隊提前宣布，蔣智賢在內等14人未在保留名單中，包含申請任意引退的陳冠勳、蘇煒智，另外將觀察各隊保留名單外球員。

富邦悍將球團宣布，今（11／29）向中職聯盟提交契約保留球員名單共60人，另有14人未在保留名單之中，包括投手7人：范柏絜、陳韋霖、蘇捷恩(自培)、楊強森、爾曼羅索普、江國謙、陳冠勳；捕手2人：蘇煒智、楊皓然；內野手3人：蔣智賢、黃兆維、賴柏均；外野手2人：戴云真、張宥鈞。

其中投手陳冠勳及捕手蘇煒智因個人生涯規劃考量，提出申請任意引退，球團慰留未果後勉予同意，除感謝對於球隊的貢獻外，並祝福能有更好的個人生涯發展。

悍將球團也宣布，同時將視各隊保留名單外球員進行整體評估，不排除與名單外球員洽談簽約之可能性。

富邦悍將隊公布14位球員未在今年保留名單內。圖／富邦悍將隊提供

缺少砲手的悍將，剛提出自由球員申請的朱育賢會是補強最佳人選之一。聯合報系資料照

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