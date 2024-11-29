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棒球／大巨蛋體育賽事比例如何規範？ 專家：不宜過度限制

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台灣師範大學體育與運動科學系教授程紹同表示，運動場館的維護及經營挑戰極大，一年的維修費用往往高於總收入，場館用途不宜過度限制，但考量大巨蛋的建設初衷，應保留一定比例的體育活動。圖／北市青年局提供
台灣師範大學體育與運動科學系教授程紹同表示，運動場館的維護及經營挑戰極大，一年的維修費用往往高於總收入，場館用途不宜過度限制，但考量大巨蛋的建設初衷，應保留一定比例的體育活動。圖／北市青年局提供

青年局「青年學堂Youth+」先前推出思辯沙龍系列講堂，日前也聚焦「台北大巨蛋體育賽事使用比例限制是否有助都市發展」討論，現場相當熱烈。圖／北市青年局提供
青年局「青年學堂Youth+」先前推出思辯沙龍系列講堂，日前也聚焦「台北大巨蛋體育賽事使用比例限制是否有助都市發展」討論，現場相當熱烈。圖／北市青年局提供

台北大巨蛋啟用滿一周年，除了舉辦棒球一級賽事外，接下來更將舉辦演唱會活動，青年局「青年學堂Youth+」先前推出思辯沙龍系列講堂，日前也聚焦「台北大巨蛋體育賽事使用比例限制是否有助都市發展」討論，現場討論熱烈，專家也建議，應保留一定比例體育活動，但場館用途不宜過度限制。

青年局表示，系列活動曾針對「北市人口流失問題」辯論，此次適逢中華隊奪冠，將活動主題，聚焦體育與都市發展關聯，其中正方主張，大巨蛋承載北市對國際棒球賽事期待，應規範體育賽事使用比例，使其成為帶動體育與都市發展的指標性場館。

反方代表則認為，大巨蛋作為北台灣最高規格國際型場館，應保持使用彈性，舉辦多元且具經濟效益的活動，以吸引更多人流，促進城市發展，增加台北國際競爭力。

台灣師範大學體育與運動科學系教授程紹同表示，運動場館的維護及經營挑戰極大，一年的維修費用往往高於總收入，場館用途不宜過度限制，但考量大巨蛋的建設初衷，應保留一定比例的體育活動。

中華職棒賽事主播錢定遠也分享，美國四大職業運動職業隊，都有冠上城市名稱，除象徵城市榮耀，更是推動職業運動與城市共榮方式，目前中職球隊仍面臨虧損，提高大巨蛋舉辦比賽的比例，吸引更多觀眾進場，是支持職業隊伍的重要方式。

中職 中華隊 棒球

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