日職／父子決裂！辰己涼介扮金人遭父痛批不得體 還怪是老婆帶壞他

日職樂天金鷲隊外野手辰己涼介代表日本出戰世界12強棒球賽，因「輸給台灣就改練投手」言論，引發台日球迷關注。近日他又在頒獎典禮大玩角色扮演，雖有球迷覺得很有趣，但辰己涼介父親68歲的辰己浩三直呼做得太誇張。

辰己涼介今年在日職奪下多個獎項，近日依序打扮成日本武士、開膛手傑克、將軍和金人，出席頒獎典禮，極具衝擊力的造型奪走鎂光燈焦點，引發日本網友正反兩極意見。

辰己選手の衣装集ww

武者→刺者→武士？w



このスタイルずっと続けて欲しいw#npbawards2024 pic.twitter.com/jNucCP1JgY — ぺっチャンネル (@petyanneru) 2024年11月26日

據傳辰己涼介已和父親斷絕關係，辰己父親接受日媒《Daily新潮》採訪時，對兒子在頒獎典禮的行為十分不滿，「無論怎麼說，這次真的太過分了！他最近被批評得很厲害吧，我一直告訴他，只有在球迷、隊友和工作人員都愛你的情況下，才能算真正的明星，現在這樣真的讓我很難過。」

辰己一家來自於日本關西，關西人以幽默感著名，辰己父親表示，「我是土生土長的關西人，看著吉本新喜劇長大，我知道什麼是幽默。不過讓身邊的人感到不適的笑話，是不該做的。」

「如果想扮成武士，只要戴假髮和穿和服就行了，之後再換回正裝。如果想以金色造型吸引目光，戴上金色面具隨後取下就行了，這樣才適當，他現在真的太過火。」

辰己父親擔心其他獲獎選手的鎂光燈被奪走，也批評辰己在國際賽的狂言，「代表日本參加比賽，怎麼還做這種事？已經是成年人了，為何還不明白這種行為會被批評？實在太輕率、太幼稚了。」

辰己涼介(左3)與妻子(右3)。截圖自辰己涼介IG

辰己父親還認為是辰己的老婆鈴木Serena帶壞他，「如果是正常的妻子，應該會勸丈夫別被世人批評，但她反而鼓勵做這些表演。賽季剛結束他不可能自己準備這麼多誇張服裝，這一切肯定都是Serena主導，她是想讓自己出名，還是靠YouTube賺錢？涼介被她利用了。」

由於辰己父母強烈反對這段婚姻，父子關係因此斷裂，至今未能修復，辰己父強調，「接受採訪是因為希望能將我們的心聲傳給他，他母親在家裡常因兒子的狀況哭。」

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