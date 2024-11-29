關懷盃／「小林昱珉」有潛力 董子浩點寒溪國小缺棒球場難題

寒溪國小有位「小林昱珉」，左投林廷恩在關懷盃用林昱珉的投球姿勢飆出三振，回到家鄉任教的董子浩稱讚這位小將很有潛力，但目前在培育球員上，遇到場地、訓練時間的問題。

第31屆原棒協關懷盃今天開打，宜蘭縣寒溪國小首戰以2：7不敵台東縣豐田國小，而世界12強棒球賽帶動的風氣也吹進少棒，左投林廷恩將林昱珉視為偶像，看到中華隊拿下冠軍的時候，興奮地一直拿加油棒敲牆壁，把加油棒都敲到壞掉。

林廷恩表示，自己的偶像原本有很多個，包括也是左投的陳冠宇，但因為12強中華隊被林昱珉帥氣的動作「圈粉」，自己很喜歡投球，平時吃飯、寫字雖是右手，但投球等運動時是左手比較擅長。

前樂天桃猿隊的球員董子浩退休後曾到國中執教，去年開始回到寒溪部落帶領這些小球員，「林廷恩現在四年級，協調性、柔軟性都不錯，未來上國中會越來越好，在我們這邊練球時間沒那麼充裕。」

寒溪國小因無科班球隊，過去有心走棒球路的選手都需到外地就讀，包含岳東華、岳少華、岳政華、董秉軒、董子恩以及董子浩都是寒溪部落出身，其中僅岳少華因一開始沒有走棒球路，是在寒溪國小畢業。

董子浩剛好於去年等到寒溪國小開缺，回到故鄉帶小朋友，「很有成就感，一開始他們很『普攏拱（台語指吊兒啷噹）』，把他們從不會帶到會，這一年來進步很多。」

現在雖然寒溪自己就有球隊可以練習，讓小朋友不必遠赴外地打球，但董子浩也指出，沒有紅土球場，讓小朋友適應上會比較有問題，「他們是有那個質，如果有球場會很不一樣。」

寒溪目前連簡易球場都沒有，球員練習只能在操場或是停車場空地，遇到下雨天更只能在不到半個籃球場大的風雨操場訓練，爭取多年的棒球場一直未能獲得支持，寒溪部落雖然誕生包含12強國手岳東華在內的許多職棒球員，但缺乏球場很難讓潛力股更上層樓。

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