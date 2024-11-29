關懷盃／蓬萊小將敲安狂比「金三角」 獅迷林子謙大讚陳傑憲帥

第31屆原棒協關懷盃今天開打，宜蘭縣蓬萊國小因賽程衝到舞蹈比賽，主力球員都無法參加，首戰以0：27在4局提前敗給紅葉國小，但開路先鋒林子謙敲出全隊第一支安打時，立刻比出「金三角」手勢，12強掀起的風氣很快吹進少棒。

蓬萊國小1號的林子謙才四年級，他在3局上敲出全隊第1支也是唯一一支安打，興奮地朝隊友比出「三角型」手勢，呼應今年12強棒球賽中華隊的慶祝手勢。

「就是全力以赴啊。」林子謙談到比出手勢的原因，就是因為12強看到陳傑憲在比，「有看到冠軍戰很開心，最喜歡陳傑憲，因為他很帥。」

林子謙從一年級開始打關懷盃，作為統一獅迷的他，之前曾在關懷盃遇到林靖凱，成功要到簽名，「今年比賽沒有看到他，因為他受傷了。」

第31屆原棒協關懷盃，蓬萊國小林子謙敲出全隊第1支安打，比出12強中華隊帶起的「金三角」手勢。記者蘇志畬／攝影

蓬萊國小這次參加少棒硬式組，12名球員只有1位六年級生，總教練劉克勤表示，高年級要代表學校參加舞蹈比賽，因此這屆無法參賽。

劉克勤指出，很多人都是今年才開始接觸棒球，還有一名一年級生，平時打球就很認真，所以讓他們增加經驗，「第一次又是比較大型的比賽，這樣表現已經滿意了，不用太要求。」

一年級的楊家樂說，自己從大班就開始打球，因為看到很多人在打，所以有興趣，平時沒特別關注職棒，今天是繼金龍盃後第2次上場比賽，「接球有進步，感覺很好玩也很開心，練習不會覺得辛苦。」

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