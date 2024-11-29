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關懷盃／8歲的陳偉殷首戰遭紅葉國小三振 最欣賞球員就是陳偉殷跟林昱珉

聯合報／ 記者蘇志畬／台東即時報導
第31屆原棒協關懷盃，宜蘭蓬萊國小球員陳偉殷（中），父母都是棒球迷。記者蘇志畬／攝影
第31屆原棒協關懷盃，宜蘭蓬萊國小球員陳偉殷（中），父母都是棒球迷。記者蘇志畬／攝影

陳偉殷在今年關懷盃首戰被紅葉國小的投手黃于安三振出局，這位陳偉殷還在宜蘭縣蓬萊國小就讀，但2016年出生的他，姓名確實是向台灣旅美左投陳偉殷致敬。

第31屆原棒協關懷盃賽事今天開打，蓬萊國小陣中的陳偉殷先發左外野手，唯一打席被三振出局，8歲的陳偉殷出生時剛好是39歲的陳偉殷剛轉戰馬林魚隊的揚名時期。

小陳偉殷的父母都是棒球迷，父親表示，自己從王建民時期開始關注美國職棒，也因此認識陳偉殷，「當時看到覺得，這個名字不錯，而且我也剛好姓陳。」於是當太太剛懷孕時，就已經幫兒子取好姓名。

小陳偉殷的媽媽也透露，陳偉殷拿起手機就是看棒球，不僅常常拿來看棒球比賽，手機唯一的遊戲也是棒球遊戲，「會讓他打棒球，也是因為他有興趣。」

只不過這位小陳偉殷是右撇子，喜歡的兩名球員卻剛好都是左投，除了同名的陳偉殷外，就是今年在12強大放異彩的林昱珉，小陳偉殷表示：「我從他在穀保家商的時候就知道，那時候看比賽就會注意到他。」

雖然陳偉殷自己是外野手，但也有著投球夢，才三年級的他還有很寬廣的發展方向，今天是第一次在大比賽中登場，難免有些緊張，但也很喜歡守備時接住對方飛球的感覺。

棒球 關懷盃 陳偉殷

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