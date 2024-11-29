聽新聞
0:00 / 0:00
關懷盃／8歲的陳偉殷首戰遭紅葉國小三振 最欣賞球員就是陳偉殷跟林昱珉
陳偉殷在今年關懷盃首戰被紅葉國小的投手黃于安三振出局，這位陳偉殷還在宜蘭縣蓬萊國小就讀，但2016年出生的他，姓名確實是向台灣旅美左投陳偉殷致敬。
第31屆原棒協關懷盃賽事今天開打，蓬萊國小陣中的陳偉殷先發左外野手，唯一打席被三振出局，8歲的陳偉殷出生時剛好是39歲的陳偉殷剛轉戰馬林魚隊的揚名時期。
小陳偉殷的父母都是棒球迷，父親表示，自己從王建民時期開始關注美國職棒，也因此認識陳偉殷，「當時看到覺得，這個名字不錯，而且我也剛好姓陳。」於是當太太剛懷孕時，就已經幫兒子取好姓名。
小陳偉殷的媽媽也透露，陳偉殷拿起手機就是看棒球，不僅常常拿來看棒球比賽，手機唯一的遊戲也是棒球遊戲，「會讓他打棒球，也是因為他有興趣。」
只不過這位小陳偉殷是右撇子，喜歡的兩名球員卻剛好都是左投，除了同名的陳偉殷外，就是今年在12強大放異彩的林昱珉，小陳偉殷表示：「我從他在穀保家商的時候就知道，那時候看比賽就會注意到他。」
雖然陳偉殷自己是外野手，但也有著投球夢，才三年級的他還有很寬廣的發展方向，今天是第一次在大比賽中登場，難免有些緊張，但也很喜歡守備時接住對方飛球的感覺。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言