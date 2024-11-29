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中職／60人名單公布前 富邦悍將25歲投捕任意引退

聯合報／ 記者蘇志畬／花蓮即時報導
陳冠勳。聯合報系資料照
陳冠勳。聯合報系資料照

中華職棒今天將公布各球團的60人契約保留名單，而聯盟官網先公布2則任意引退消息，富邦悍將隊投手陳冠勳、捕手蘇煒智皆依聯盟規章第20章規定，申請為任意引退球員。

25歲陳冠勳是在2021年自主培訓加盟富邦悍將隊，該年10月進入60人名單成為正式球員，也開始在一軍登板，最近4個球季都曾在一軍出賽，最多是2023年後援54場、防禦率3.47，不過今年僅出賽6場、防禦率10.80。

25歲的蘇煒智同樣是在2021年成為悍將自主培訓選手，2022年5月轉為正式球員，生涯在一軍3場出賽，總計3打數尚未敲安。

中華職棒 富邦悍將

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