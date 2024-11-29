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「諸羅山盃」少棒邀請賽下月開鑼 力邀中華隊奪冠17名前隊員回嘉市

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，12月20日到26日，在嘉市棒球場開打，勇奪世界冠軍中華隊28位隊員，包括隊長陳傑憲在內有17位隊員打過諸羅山盃，圖為去年賽事。圖／嘉市府提供
第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，12月20日到26日，在嘉市棒球場開打，勇奪世界冠軍中華隊28位隊員，包括隊長陳傑憲在內有17位隊員打過諸羅山盃，圖為去年賽事。圖／嘉市府提供

第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，12月20日到26日，在ＫＡＮＯ棒球原鄉嘉市棒球場開打，勇奪世界冠軍中華隊28位隊員，包括隊長陳傑憲在內有17位隊員打過諸羅山盃，市府將邀請17位隊員回嘉，為參賽學弟加油傳承，12月22日開幕頒獎金給設籍嘉市隊員岳東華。

市府教育處說，中華隊球員有17位打過諸羅山盃，包括隊長陳傑憲、林家正、林立、岳東華、張政禹、李凱威、江坤宇、戴培峰、江國豪、陳冠偉、陳晨威、林安可、黃恩賜、吳俊偉、王志煊、莊昕諺、曾頌恩。

諸羅山少棒盃1998年開辦，今年邁入第27屆，包括地主台灣、日本、韓國、新加坡、香港、大陸等國內外，共258隊參賽，隊數與去年相同，賽事連續入選「台灣品牌國際賽12精選」，嘉市不只是台灣棒球打進日本甲子園ＫＡＮＯ（嘉農棒球隊）原鄉，也是培育世界冠軍選手搖籃，今年賽事有世界冠軍中華棒球隊帶動加持，讓賽事受關注，也更有看頭、有意義。

教育處長郭添財說，教育部體育署從超過百場國際賽事中評選出「台灣品牌國際賽12精選」，諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，自2020年後再次獲選12精選之一，中華棒球隊奪世界冠軍，燃起國人棒球熱，12月22日下午開幕，頒獎金給設籍嘉市隊員岳東華70萬元國光加碼獎金，邀請體育署長鄭世忠參加。

郭添財說，世界冠軍的中華隊17位隊員打過諸羅山盃，說明少棒扎根的重要，中華隊職棒選手來自三級棒球推動，市府每年自編預算舉辦諸羅山盃，體健科人力只有3人，因應未來體育部成立，需中央大力協助，投入更多人力、資源，推動棒球，市府將邀請17位隊員回嘉，為參賽學弟加油傳承。

第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，12月20日到26日，在嘉市棒球場開打，勇奪世界冠軍中華隊28位隊員，包括隊長陳傑憲在內有17位隊員打過諸羅山盃，圖為去年賽事。圖／嘉市府提供
第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，12月20日到26日，在嘉市棒球場開打，勇奪世界冠軍中華隊28位隊員，包括隊長陳傑憲在內有17位隊員打過諸羅山盃，圖為去年賽事。圖／嘉市府提供
第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，12月20日到26日，在嘉市棒球場開打，勇奪世界冠軍中華隊28位隊員，包括隊長陳傑憲在內有17位隊員打過諸羅山盃，圖為去年賽事。圖／嘉市府提供
第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，12月20日到26日，在嘉市棒球場開打，勇奪世界冠軍中華隊28位隊員，包括隊長陳傑憲在內有17位隊員打過諸羅山盃，圖為去年賽事。圖／嘉市府提供
第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，12月20日到26日，在嘉市棒球場開打，勇奪世界冠軍中華隊28位隊員，包括隊長陳傑憲在內有17位隊員打過諸羅山盃，圖為去年賽事。圖／嘉市府提供
第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，12月20日到26日，在嘉市棒球場開打，勇奪世界冠軍中華隊28位隊員，包括隊長陳傑憲在內有17位隊員打過諸羅山盃，圖為去年賽事。圖／嘉市府提供

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