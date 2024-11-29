亞洲少棒賽／中華1：0險勝日 今與韓爭冠

征戰Ｕ十二亞洲少棒賽的中華隊昨傳來好消息，在突破僵局制一比○擊倒日本隊，闖進冠軍戰，今將與南韓隊爭冠。

亞洲棒球總會會長暨中華棒球協會理事長辜仲諒馬不停蹄為棒球奔走，繼上周前往日本東京觀賞世界十二強棒球賽，為中華隊加油打氣、共享冠軍榮耀，廿五日回到台灣後，又關心Ｕ十二亞洲少棒賽的中華小將們。

中華隊投手周震泉昨天先發六局只被揮出一支安打，狂飆十次三振，投完前五局讓日本隊無安打，六局下面對首名打者才被開張，最後化解三壘有人危機，兩隊進入延長賽；中華隊七局上靠林暐諺內野安打攻下致勝分，七局下第二任投手松以勒化解日本隊攻勢，周震泉獲得勝投。

辜仲諒剛赴日為中華隊加油，明將主持二○二四年第二次執行委員會議，預計十二月再轉往杜拜參訪，持續為亞洲棒球努力，堪稱「最忙碌的理事長」。

中華隊在十二強賽抱回冠軍盃，首度在最高層級國際棒球賽封王，辜仲諒自掏腰包發出七千萬元獎金。行政院院長卓榮泰廿六日宴請中華隊，辜仲諒與教練團同桌交流並初步達成共識，希望維持現有教練團及行政後勤團隊，備戰明年將於台灣舉辦的世界棒球經典賽資格賽，選手陣容尊重教練團決定，若陳傑憲仍入選，希望委由他持續擔任「台灣隊長」，凝聚眾人向心力。

辜仲諒說：「希望征戰一年的球員好好休息，儲備更多能量與動力，備戰經典賽資格賽。」

辜仲諒將率眾人展開經典賽資格賽的籌備工作，希望闖進二○二六年經典賽，更放眼二○二八年洛杉磯奧運，帶領台灣棒球持續攻頂。

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