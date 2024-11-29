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棒球／北市府協助 東園國小少棒隊添新車

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉／台北報導
北市傳統少棒勁旅東園國小因巴士年限將至發起募款卻募款不順，市長蔣萬安昨天在臉書發文，表示已協助募款，校方也表示感謝，學校會盡快購入新車輛，期盼讓小選手盡快搭到全新巴士。圖／東園國小提供
北市傳統少棒勁旅東園國小因巴士年限將至發起募款卻募款不順，市長蔣萬安昨天在臉書發文，表示已協助募款，校方也表示感謝，學校會盡快購入新車輛，期盼讓小選手盡快搭到全新巴士。圖／東園國小提供

本報前天報導培育中華隊好手江坤宇、張奕的北市東園國小少棒隊，因巴士年限將至，發起募款卻不順，市長蔣萬安昨表示，協助募款後，將有一輛新的交通車，校方表示，江坤宇與經紀公司也有捐款，期盼讓小選手盡快搭到全新巴士。

中華隊12強奪冠，蔣萬安宣布發給主場在北市的味全龍中華隊選手及教練獎金380萬，但反關培育冠軍國手搖籃的東園國小棒球隊的交通車，車況卻大不如前，維護保養費高，卻因募款不足遲遲無法換車。

蔣萬安說，東園國小少棒隊一直是台北市的少棒勁旅，在各大賽事都表現非常亮眼，所以當他知道這個消息後，也趕快聯繫，非常感謝關渡宮、松山慈惠堂、及龍山寺、家長會，大家願意支持基層，希望帶給小朋友更多便利，可以有好的表現。

東園國小校長陳毓卿表示，報導後，包含市長、立委吳沛憶等地方民意代表都協助幫忙找企業、宮廟協助募資，另外，12強國手江坤宇捐10萬，他的經紀公司捐20萬，目前巴士的金額已經足夠，將會盡快訂購。

陳毓卿說，校內現在21人座巴士，是2010年產出，學校於2015年購入，於明年5月就達到報廢年限，過去確實募款卻因非偏鄉被拒好幾次，這次很感謝市府、民間的愛心援助，過去教育局、體育局在預算上一直都給予很多支持，包含萬大線共構大樓、軟硬體支援，讓這些孩子可以在更好環境學習棒球。

募款 北市 巴士 江坤宇 蔣萬安

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