棒球／中華隊勇闖U12亞錦賽冠軍戰 辜仲諒關心打氣

亞洲棒球總會會長暨中華棒球協會理事長辜仲諒馬不停蹄為棒球奔走，繼上周前往日本東京觀賞世界12強棒球錦標賽、為中華隊加油打氣，與中華隊共享冠軍榮耀，25日風塵僕僕回到台灣後，又相當關心U12亞洲少棒錦標賽的中華隊小將，後天再主持2024年第二次執行委員會議，預計12月再轉往杜拜參訪，期待進一步推廣棒球運動，持續為亞洲棒球努力，堪稱「最忙碌的理事長」。

在日本征戰U12亞洲少棒錦標賽的中華隊小將今天也傳來好消息，在突破僵局制以1：0擊倒日本隊，闖進金牌戰，明天將與南韓隊爭冠。

中華隊於世界12強棒球錦標賽抱回冠軍獎盃，首度在最高層級國際棒球賽事中奪金，辜仲諒理事長自掏腰包發出7千萬元獎金。

行政院院長卓榮泰26日宴請中華隊，辜仲諒與教練團同桌交流並初步達成共識，希望維持現有教練團及行政後勤團隊，以備戰明年即將於台灣舉辦的世界棒球經典賽資格賽，選手陣容尊重教練團決定，若陳傑憲仍入選，希望委由他持續擔任「台灣隊長」，凝聚眾人向心力。

辜仲諒表示，「希望征戰一年的球員好好休息，儲備更多能量與動力，備戰經典賽資格賽。」

辜仲諒傾全力提升臺灣棒球實力、推廣棒球運動，除了關心U12亞錦賽、主持亞洲棒球總會會長執行委員會議，並將率眾人展開經典賽資格賽的籌備工作，希望順利闖進2026年經典賽，更放眼2028年洛杉磯奧運，希望帶領台灣棒球持續攻頂。 中華隊闖進U12亞洲少棒錦標賽冠軍賽。圖／中華棒球協會提供 中華隊闖進U12亞洲少棒錦標賽冠軍賽。圖／中華棒球協會提供

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