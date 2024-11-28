中職／「雙子」何處去？球評爆料：有南部球隊開3年約要詹子賢
世界棒球12強賽中華隊奪冠之後，明年中華職棒賽季也將成為焦點，目前球迷關心4位提出自由球員申請的陳子豪、詹子賢、朱育賢及陳韻文動向，據體育台球評王翊亘在個人X爆料，「中信兄弟兩名球員陳子豪、詹子賢，今年行使FA。2名球員都已獲其他球團接觸報價，除了已有媒體報導，北部球隊積極接觸陳子豪，並爭取5年合約報價外；詹子賢則有球界傳聞表示，有南部球隊接觸，並開出超過3年的合約報價。」
中信兄弟 @CTBC_Brothers 兩名球員 #陳子豪 、 #詹子賢 ，今年行使FA。2名球員都已獲其他球團接觸報價，除了已有媒體報導，北部球隊積極接觸陳子豪，並爭取5年合約報價外；詹子賢則有球界傳聞表示，有南部球隊接觸，並開出超過3年的合約報價。#CPBL— Yihsuan Wang 王翊亘 (@YihsuanWang_) November 28, 2024
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