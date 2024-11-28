中職／「雙子」何處去？球評爆料：有南部球隊開3年約要詹子賢

台鋼雄鷹啦啦隊女神一粒憑藉仙氣外型，加上「葉保弟」魔性應援舞步，成為今年最受矚目的台灣啦啦隊新人。雖然她沒加入本屆12強啦啦隊「CT Amaze」，但她仍被日本球迷注意到並感嘆，「連啦啦隊都輸台灣！」

2024-11-28 15:25