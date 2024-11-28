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亞洲少棒賽／中華隊1：0險勝地主日本 晉級冠軍賽將和南韓爭霸
中華隊今天在2024年亞洲少棒錦標賽複賽對決日本隊，先發投手周震泉一路壓制對手，投6局只被揮出1支安打，狂飆10次三振，延長7局以1：0獲勝，複賽2勝1敗搶下明天冠軍賽門票，將和南韓隊爭王。
這項大賽在日本愛媛縣進行，中華、日本今天賽前在複賽都是1勝1敗，勝隊晉級冠軍賽，敗隊和中國大陸隊進行季軍賽。
中華隊打線面對日本先發投手石崎悠士郎，1局上就出現兩支安打，但留下殘壘未得分，2到4局也都攻占得點圈，還是無法破蛋。
石崎悠士郎投4局退場，被揮出3支安打、出現4次保送，日本守備也出現3次失誤，但中華隊一共留下7個殘壘，4局上滿壘無法破蛋，雙方0：0僵持。
中華隊5局上面對日本第2任投手鈴木陽士，兩出局後連續兩支安打攻占二、三壘，還是無法得分，6局上面對古畑太誠3上3下。
周震泉投完前5局未被安打，6局下面對首名打者福田周吾才被開張，最後化解三壘有人危機，兩隊進入延長賽。
第7局採用突破僵局制，直接一、二壘有人，中華隊蘇宇翔犧牲觸擊推進壘包，林暐諺內野安打攻下1分，但另一名跑者闖本壘出局，未再追加分數。
中華隊7局下第2任投手松以勒登板，用三振、雙殺化解日本攻勢，終場以1分之差險勝，周震泉也獲得勝投；日本複賽戰績1勝2敗，將和3連敗的大陸爭奪季軍。
恐ろしい「台湾尚勇」節です。😅😅😅— H IndiSky (@HideIndisky) November 28, 2024
11月24日に続いて、今日の
2024 XI BFA U-12 ASIAN BASEBALL CHAMPIONSHIPにも、
台湾が1：0で、日本を抑えました‼️
2024の師走に近いが，台湾野球が熱い❣️😅😅 pic.twitter.com/D6mxkxzr4n
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