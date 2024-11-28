中職／一粒冬盟應援讓日本人驚豔 嘆：連啦啦隊都慘敗了

台鋼雄鷹啦啦隊女神一粒憑藉仙氣外型，加上「葉保弟」魔性應援舞步，成為今年最受矚目的台灣啦啦隊新人。雖然她沒加入本屆12強啦啦隊「CT Amaze」，但她仍被日本球迷注意到並感嘆，「連啦啦隊都輸台灣！」

X（推特）帳號「Hiro's 日々TAIWAN生活（台湾チア）」近日發文寫道，雖沒有觀看本屆12強冠軍戰，但明白這對日本人來說是一場「徹底的敗仗」，他還貼出好幾張在台中洲際棒球場拍攝的啦啦隊美照。

該位日本球迷24日在洲際球場現場看「亞洲冬季棒球聯盟」賽事，幸運捕捉到一粒身影，一粒的美貌讓他不禁直呼，「今天在場邊遇到一位沒入選CT Amaze、也沒去東京巨蛋的野生啦啦隊女孩一粒，真是奇蹟！我們連啦啦隊都壓倒性的認輸。」

試合は見てなかったですが…完敗。

そして、今回のCT Amaze にも選出されておらず、東京ドームにも行ってない野生の一粒ちゃんに今日の洲際で遭遇する奇跡。

チアでも圧倒的負けを認めざるを得ない…

尊すぎる。

📷️ 2024.11.24 Wing Stars 一粒#アジアウィンターベースボールリーグ #台湾チア pic.twitter.com/uRR1PlR0xN — Hiro's 日々TAIWAN生活（台湾チア） (@hibiTAIWANlife) 2024年11月24日

一粒今天也在個人IG分享當天美照，貼文曝光後吸引破5萬人按讚。網友們紛紛表示，「一粒太美了」、「救命一粒，妳穿搭真的有夠好看」、「好正又好有氣質，每一張都超好看超仙」、「根本就是仙女下凡」、「難怪日本人說輸了」。

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