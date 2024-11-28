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日職／辰己涼介又出怪招了！「全身金」領金手套獎震撼全場

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日職／辰己涼介又出怪招了！「全身金」領金手套獎震撼全場

聯合新聞網／ 綜合報導
辰己涼介(左)打扮成金人。截圖自樂天金鷲官方X
辰己涼介(左)打扮成金人。截圖自樂天金鷲官方X

日職樂天金鷲隊外野手辰己涼介在世界12強棒球賽效力日本武士隊，並在冠軍戰前豪言「輸台灣就改練投手」。回國後他參加日職頒獎典禮，大玩角色扮演；今天領金手套獎時又打扮成「金人」，震驚日本球界。

中華隊在冠軍戰以4：0完封日本，辰己涼介「改練投手」言論引發台日網友熱議。連他老婆都吐槽，「寶貝，你要轉投手了嗎？」投手江國豪更笑稱要贊助他手套，事後辰己涼介真的承諾要練投，並發文向江國豪討手套，讓球迷們全笑翻。

辰己涼介持續展現搞笑功力，今年拿下洋聯安打王、最佳9人的他，竟打扮成日本武士、開膛手傑克和將軍。

辰己涼介連4年拿下外野金手套獎，今天他再出席金手套頒獎典禮，以一襲金光閃閃的裝扮震撼全場，除了金色西裝外，臉和頭髮也都塗成金色，造型極具衝擊力。根據日媒Full-Count報導，辰己涼介被問到裝扮理念時，開玩笑表示，「只是因為反光才看起來像金色，應該是服裝和燈光關係，看起來都是金色，其實和平時一樣。」

談到本季的表現時，他說，「與這身華麗衣服形成對比，我的賣點其實是穩定的防守，今年能再次站在這，真的很開心！」

世界棒球12強 辰己涼介

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