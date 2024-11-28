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亞洲少棒賽／大陸0：8不敵南韓 對台日韓失40分未破蛋

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
2024年亞洲少棒錦標賽，中國大陸今天以0：8不敵韓國。 截圖自WBSC Boxscore
2024年亞洲少棒錦標賽，中國大陸今天以0：8不敵韓國。 截圖自WBSC Boxscore

在日本愛媛縣開打的2024年亞洲少棒錦標賽，今天進行複賽第2天賽事，中國大陸、南韓隊之戰打完前3局0：0平手，南韓4局下攻下兩分打破僵局，5局下狂攻6分，終場以8：0獲勝，大陸複賽3戰全敗（含預賽不敵日本隊帶進複賽成績）。

大陸投手張梓昂前3局封鎖南韓打線，4局下守備發生失誤，南韓發動兩波盜壘，加上一支二壘打、一次內野滾地球攻下兩分，首度取得領先。

南韓5局下火力更旺，一口氣打了11人次，以兩支安打、5次四死球（1次觸身球）串聯攻勢，幾乎一上壘就發動盜壘，加上大陸守備失誤，南韓輕鬆拉大比數差距，從預賽到複賽複賽5戰全勝，明天冠軍賽等待中華、日本勝隊出爐。

大陸全場只有1支安打，出現7次失誤，張梓昂投4.2局被揮出4支安打，失8分（6分自責）吞敗。

大陸預賽戰績2勝1敗，對日本只打4局0：16落敗，交手成績帶進複賽，昨天複賽首戰對中華隊同樣4局0：16落敗，加上今天又遭南韓完封勝，本屆賽事對台、日、韓3場比賽無法得分，一共被攻下40分。

中華隊

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