快訊

館長陳之漢直播自曝做球版 簡舒培、陳賢蔚氣憤告發「賭博、詐欺、組織」

外資賣不停？網友嘆聯電股價竟然拼不過「紅茶店」

12強賽／500元鈔換12強英雄？ 現任「C位小將」林志祥：難過但值得

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球／17歲高中生轟出544英尺全壘打 比索托全壘打大賽還驚人

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
來自德州科西卡納高中的17歲球員奧特里敲出544英呎的超大號全壘打。 截圖自影片
來自德州科西卡納高中的17歲球員奧特里敲出544英呎的超大號全壘打。 截圖自影片

來自德州科西卡納高中的17歲球員奧特里（Easton Autrey），昨天在遊騎兵隊主場全球人壽球場轟出驚人的544英尺全壘打，成為這座球場有史以來最大號全壘打，今天成為大聯盟官網首頁重點新聞。

奧特里參加在這座球場舉行的年度業餘全壘打大賽，他在賽前表示，很高興認識新朋友，一起面對激烈競爭，也很期待自己的表現，看看能打出多遠的球。

這位17歲高中生身高193公分、體重105公斤，在隊上擔任內野手，果然在全壘打大賽展現凶猛火力，最遠一擊直接打到右外野看台上方的超大螢幕，官網形容這一轟打掉螢幕上的燈。

儘管奧特里不是用木棒揮擊，官網指出，對一名高中生來說，544英尺全壘打還是讓人印象深刻。

遊騎兵主場過去最大號全壘打是472英尺，2021年運動家隊布朗（Seth Brown）、2022年天使隊楚奧特（Mike Trout）共同保持，奧特里這一轟飛行距離驚人，甚至比大聯盟史上最遠的全壘打多了快40英尺，這項紀錄是2019年遊騎兵隊馬薩拉（Nomar Mazara）505英尺。

至於大聯盟全壘打大賽最遠距離是520英尺，索托（Juan Soto）2021年效力國民隊時，在洛磯隊主場庫爾斯球場締造紀錄。

全壘打大賽 大聯盟 遊騎兵

延伸閱讀

雲林大成商工在世界盃餐飲大賽 一舉奪下5金2銀佳績

中華隊登頂12強！12部經典棒球動畫帶你回味熱血時光

12強冠軍榮耀之後 基層棒球紮根四大問題待解決

台南亞太棒球中心 委外營運改採最有利標

相關新聞

棒球／17歲高中生轟出544英尺全壘打 比索托全壘打大賽還驚人

來自德州科西卡納高中的17歲球員奧特里（Easton Autrey），昨天在遊騎兵隊主場全球人壽球場轟出驚人的544英尺...

棒球／桃市撥千萬 成立棒球天使基金

中華隊在世界十二強棒球賽勇奪冠軍，多縣市爭相為選手加碼獎金。桃園市長張善政昨宣布，要撥款一千萬元成立「棒球天使基金」，強...

棒球／不屬偏鄉 北市東園少棒隊募款不順

中華隊12強奪冠，市長蔣萬安宣布發給非設籍、北市地主隊中華隊味全龍選手及教練獎金380萬，但北市傳統少棒勁旅東園國小，曾...

冬盟／松田賢大6局優質先發 日本社會人隊4連勝

亞洲冬季棒球聯盟日本社會人隊今天晚場賽事與日職白隊交手，松田賢大先發6局投出8次三振，僅失1分責失分，率隊以3比1搶勝，...

棒球／玉山青棒訓練營開訓 鄭宗哲分享經驗

「玉山青棒全方位訓練營」27日起在開南大學舉行，開訓儀式邀請2019年U18世界盃冠軍班底，也是該屆「台灣隊長」的旅美好...

韓職／最新！李珠珢IG限動發文 網：想念啦啦隊了？

前韓國職棒起亞虎人氣啦啦隊李珠珢，今天下午在個人IG限動轉貼三則她在球場上應援影片，這罕見的舉動，可能是想念跳啦啦隊的日子，台灣粉絲都期待她明年能來這裡跳。 原本是起亞虎啦啦隊的李珠珢，今年9月

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。