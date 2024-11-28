聽新聞
0:00 / 0:00

棒球／桃市撥千萬 成立棒球天使基金

聯合報／ 記者朱冠諭洪子凱林佳彣／連線報導
桃園市長張善政表示，市府決定撥款1000萬成立「棒球天使基金」，厚實棒球基礎教育。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政表示，市府決定撥款1000萬成立「棒球天使基金」，厚實棒球基礎教育。記者朱冠諭／攝影

中華隊在世界十二強棒球賽勇奪冠軍，多縣市爭相為選手加碼獎金。桃園市長張善政昨宣布，要撥款一千萬元成立「棒球天使基金」，強調「政府有責任，不要讓這個冠軍曇花一現。」北市球迷和民代則熱烈討論要在大巨蛋立紀念碑，副市長林奕華表示樂觀其成，會請體育局評估，遠雄則承諾全力配合。

張善政昨在市政會議提到十二強冠軍賽時仍難掩興奮，他回憶當天市府舉辦直播派對盛況空前，最後雙殺奪冠時，大家都很激動；當時有位女市民在現場緊緊抱著他，旁人好奇問「抱著你的女生是誰啊？」讓他一度很緊張，後來發現原來是太太張琦雅，鬆了一口氣。

「這一晚大家一輩子都要記得，因為我們跟中華隊一起寫歷史。」張善政說，中華隊實現全台灣民眾的夢想，熱潮後，不管是中央還是地方政府，都應繼續提升棒球實力，尤其這次中華隊桃園的選手和教練人數加起來最多，超過十人。

張善政說，市府決定成立棒球天使基金，用途包括開設棒球營，讓中小學生跟國手接觸，啟發對棒球的興趣，或讓國手們進校園幫助教練培訓。市府會邀集選手和球團研議，未來請體育局、教育局提出更具體政策。

市府官員透露，張善政曾坦言發錢最容易，但球員會更期待政府從根本改善棒球環境，因此最終拍板設基金挹注資源。

另外，中華隊二○一九年拿下U十八世界盃棒球賽冠軍，分別在新北三重棒球場及台東卑南賓賜棒球場設紀念碑；今年「麟洋配」在巴黎奧運拿下金牌二連霸，台北市長蔣萬安也在中山國中校門口外、復興北路三六一巷設「麟洋路」。如今外界也希望在台北大巨蛋立紀念碑。

體育局長王泓翔說，十二強預賽，中華隊就是從大巨蛋出發，一路前進東京巨蛋，可以和遠雄討論在大巨蛋周邊設立紀念碑記錄榮耀。

包含北市藍綠議員都有人贊成設立紀念碑具激勵效果，大理高中校長楊廣銓認為，立碑不要以純碑文、人物誌呈現，應用棒球圖騰等設計會更佳，例如善用冠軍戰一壘手朱育賢的那顆「雙殺球」等元素；也有人認為可打造成公共藝術形式也不錯。

大巨蛋 張善政

延伸閱讀

張善政宣布設棒球天使基金 助發展桃園基層棒球

撥千萬成立「棒球天使基金」 張善政親曝不直接發獎金內幕

12強賽／桃園英雄見面會地點曝光 總教練曾豪駒、4球員確定現身

民調／盧秀燕以4成6奪六都市長欣賞度第一 竟是他墊底

相關新聞

棒球／桃市撥千萬 成立棒球天使基金

中華隊在世界十二強棒球賽勇奪冠軍，多縣市爭相為選手加碼獎金。桃園市長張善政昨宣布，要撥款一千萬元成立「棒球天使基金」，強...

棒球／不屬偏鄉 北市東園少棒隊募款不順

中華隊12強奪冠，市長蔣萬安宣布發給非設籍、北市地主隊中華隊味全龍選手及教練獎金380萬，但北市傳統少棒勁旅東園國小，曾...

棒球／玉山青棒訓練營開訓 鄭宗哲分享經驗

「玉山青棒全方位訓練營」27日起在開南大學舉行，開訓儀式邀請2019年U18世界盃冠軍班底，也是該屆「台灣隊長」的旅美好...

韓職／最新！李珠珢IG限動發文 網：想念啦啦隊了？

前韓國職棒起亞虎人氣啦啦隊李珠珢，今天下午在個人IG限動轉貼三則她在球場上應援影片，這罕見的舉動，可能是想念跳啦啦隊的日子，台灣粉絲都期待她明年能來這裡跳。 原本是起亞虎啦啦隊的李珠珢，今年9月

棒球／華航公益棒球營前進花蓮 陳偉殷、陳鏞基、陳柏毓登場

中華航空今天第五度舉辦公益棒球營，也是首次移師花蓮辦理，職棒球星陳偉殷、陳鏞基、陳柏毓在花蓮縣立棒球場與在地6所小學棒球...

棒球／華航公益棒球營首次前進花蓮 陳偉殷鼓勵學童逐夢飛翔

中華航空長期支持台灣體育發展，今天第五度舉辦公益棒球營並首次移師花蓮，由知名職棒球星陳偉殷、陳鏞基及陳柏毓親自在花蓮縣立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。