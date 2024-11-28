棒球／桃市撥千萬 成立棒球天使基金

中華隊在世界十二強棒球賽勇奪冠軍，多縣市爭相為選手加碼獎金。桃園市長張善政昨宣布，要撥款一千萬元成立「棒球天使基金」，強調「政府有責任，不要讓這個冠軍曇花一現。」北市球迷和民代則熱烈討論要在大巨蛋立紀念碑，副市長林奕華表示樂觀其成，會請體育局評估，遠雄則承諾全力配合。

張善政昨在市政會議提到十二強冠軍賽時仍難掩興奮，他回憶當天市府舉辦直播派對盛況空前，最後雙殺奪冠時，大家都很激動；當時有位女市民在現場緊緊抱著他，旁人好奇問「抱著你的女生是誰啊？」讓他一度很緊張，後來發現原來是太太張琦雅，鬆了一口氣。

「這一晚大家一輩子都要記得，因為我們跟中華隊一起寫歷史。」張善政說，中華隊實現全台灣民眾的夢想，熱潮後，不管是中央還是地方政府，都應繼續提升棒球實力，尤其這次中華隊桃園的選手和教練人數加起來最多，超過十人。

張善政說，市府決定成立棒球天使基金，用途包括開設棒球營，讓中小學生跟國手接觸，啟發對棒球的興趣，或讓國手們進校園幫助教練培訓。市府會邀集選手和球團研議，未來請體育局、教育局提出更具體政策。

市府官員透露，張善政曾坦言發錢最容易，但球員會更期待政府從根本改善棒球環境，因此最終拍板設基金挹注資源。

另外，中華隊二○一九年拿下U十八世界盃棒球賽冠軍，分別在新北三重棒球場及台東卑南賓賜棒球場設紀念碑；今年「麟洋配」在巴黎奧運拿下金牌二連霸，台北市長蔣萬安也在中山國中校門口外、復興北路三六一巷設「麟洋路」。如今外界也希望在台北大巨蛋立紀念碑。

體育局長王泓翔說，十二強預賽，中華隊就是從大巨蛋出發，一路前進東京巨蛋，可以和遠雄討論在大巨蛋周邊設立紀念碑記錄榮耀。

包含北市藍綠議員都有人贊成設立紀念碑具激勵效果，大理高中校長楊廣銓認為，立碑不要以純碑文、人物誌呈現，應用棒球圖騰等設計會更佳，例如善用冠軍戰一壘手朱育賢的那顆「雙殺球」等元素；也有人認為可打造成公共藝術形式也不錯。

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