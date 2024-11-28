棒球／不屬偏鄉 北市東園少棒隊募款不順

中華隊12強奪冠，市長蔣萬安宣布發給非設籍、北市地主隊中華隊味全龍選手及教練獎金380萬，但北市傳統少棒勁旅東園國小，曾培育張奕等棒球好手，最近學校因球隊交通車老舊，發起募款卻因非偏鄉被拒好幾次。北市教育局表示，可協助學校媒合公益募款管道。

東園國小少棒隊1943年成軍，迄今征戰謝國城盃全國少棒錦標賽、諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽、國小棒球聯賽等全國大小戰役，屢獲佳績。校友有12強棒球賽中華隊的中信兄弟游擊手江坤宇、富邦悍將投手張奕等。

東園國小校長陳毓卿表示，少棒隊8成以上學生都是慕名轉學就讀，不少人每日搭火車、捷運、公車通勤，全校6個年級共72人，分一、二、三軍及小小兵，比賽時常仰賴家長自發性協助載送。目前學校的交通車是2015年時，由富邦贊助及家長募款購得的21人座二手中巴。

「因東園不是偏鄉學校，募款被拒絕好幾次」，陳毓卿說，因這輛中巴使用已15年，車況不如前，維護保養費高，已到報廢年限，今年學校想為球隊募款買一輛21人座新車，卻有人認為北市球隊地處首都，經費應該很充裕，導致募款不順，目前僅積少成多募得110萬元。

教育局表示，為扶持北市少棒發展，歷年皆補助東園國小培訓補助金及參賽旅運費用。該校交通車因已達報廢年限，教育局可協助學校媒合公益募款管道。

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