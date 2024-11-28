冬盟／松田賢大6局優質先發 日本社會人隊4連勝

中央社／ 台北27日電
亞洲冬季棒球聯盟日本社會人隊27日晚場賽事與日職白隊交手，社會人投手松田賢大（圖）先發6局投出8次三振，僅失1分責失分，率隊終場以3比1搶勝。（中華職棒提供）
亞洲冬季棒球聯盟日本社會人隊27日晚場賽事與日職白隊交手，社會人投手松田賢大（圖）先發6局投出8次三振，僅失1分責失分，率隊終場以3比1搶勝。（中華職棒提供）

亞洲冬季棒球聯盟日本社會人隊今天晚場賽事與日職白隊交手，松田賢大先發6局投出8次三振，僅失1分責失分，率隊以3比1搶勝，社會人隊目前為止4戰全勝、沒有敗績。

亞洲冬季棒球聯盟日本社會人隊今天在斗六棒球場與日職白隊交手，社會人隊開賽就有攻勢，1局上1人出局後松浦佑星率先敲出安打，靠著野手選擇攻占一、二壘，高橋隆慶補上二壘打，一棒送回2分，戶田航史安打延續攻勢，再靠著滾地球跑回團隊第3分。

社會人隊今天派出投手松田賢大先發，松田賢大開賽連抓8個出局數，直到3局下2人出局後才被敲出安打，但接著投出三振、凍結對手攻勢。

松田賢大4局下有狀況，被首名打者敲出三壘打，再被杉澤龍敲出安打失掉1分，但及時回穩沒有多掉分數。

松田賢大今天總計用79球投6局，僅被敲出4支安打，投出8次三振，失掉1分責失分，奪下勝投、獲選單場MVP；谷脇弘起接替後援投3局僅被敲出1支安打，投出6次三振，無失分，幫助球隊守住勝利，社會人隊奪下開賽4連勝。

中華職棒今天公告名單更新，除了先前確定旅美匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲將加入台灣山林隊，預計打6場比賽外，原台灣山林隊大學球員王威倫因為參加大專棒球聯賽離隊，改由統一7-ELEVEn獅林原裕替補，為增加球隊戰力也將新增中信兄弟林志綱入名單中。

日職 棒球

延伸閱讀

台南推再生水供應高科技業 日本熊本縣派員取經

日本免稅制度改「先付後退」 擬最快2026年度上路

12強賽／不回台遊行原因？郭俊麟在日本下跪向陳冠宇「求婚」成功

阿翰東京看冠軍戰誤闖日本應援區 與「牙敗帥弟」台日友好互動超可愛

相關新聞

棒球／不屬偏鄉 北市東園少棒隊募款不順

中華隊12強奪冠，市長蔣萬安宣布發給非設籍、北市地主隊中華隊味全龍選手及教練獎金380萬，但北市傳統少棒勁旅東園國小，曾...

棒球／玉山青棒訓練營開訓 鄭宗哲分享經驗

「玉山青棒全方位訓練營」27日起在開南大學舉行，開訓儀式邀請2019年U18世界盃冠軍班底，也是該屆「台灣隊長」的旅美好...

韓職／最新！李珠珢IG限動發文 網：想念啦啦隊了？

前韓國職棒起亞虎人氣啦啦隊李珠珢，今天下午在個人IG限動轉貼三則她在球場上應援影片，這罕見的舉動，可能是想念跳啦啦隊的日子，台灣粉絲都期待她明年能來這裡跳。 原本是起亞虎啦啦隊的李珠珢，今年9月

棒球／華航公益棒球營前進花蓮 陳偉殷、陳鏞基、陳柏毓登場

中華航空今天第五度舉辦公益棒球營，也是首次移師花蓮辦理，職棒球星陳偉殷、陳鏞基、陳柏毓在花蓮縣立棒球場與在地6所小學棒球...

棒球／華航公益棒球營首次前進花蓮 陳偉殷鼓勵學童逐夢飛翔

中華航空長期支持台灣體育發展，今天第五度舉辦公益棒球營並首次移師花蓮，由知名職棒球星陳偉殷、陳鏞基及陳柏毓親自在花蓮縣立...

中職／世界12強賽風光奪冠 聯盟公布新球季賽程表

世界12強棒球賽落幕，全隊教練和球員回歸母隊，中華職棒官方今天公布明年球季一軍例行賽日程及對戰組合，由於比賽地點尚未確認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。