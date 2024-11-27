12強賽／林昱珉表現被岳父母打100分 「下個月要當爸爸了！」

中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，其中冠軍戰王牌投手林昱珉（玉米），因刺青包手、檳榔嘴引發關注，且下個月將升格當爸，岳父岳母對女婿球場上的表現相當滿意，都打滿分100分。至於家庭表現岳母則打90分。岳母笑說，「要當爸爸了，後面還有進步的空間啦！」

林昱珉岳父謝福明說，林昱珉是他從小看到大的孩子，表現的好與壞他很了解，這個孩子很乖，國中時去他家收垃圾，就看著他坐在屋外和家教老師一對一學英文，讓他印象很深，直到長大了女兒跟他交往，一開始雖有點不習慣，但孩子們自然交往，他也就順其自然，下個月準備迎接孫女。

他開心地說，12強預賽在台北大巨蛋比賽時，他有上去看現場替女婿鼓勵打氣，每場也都守在家中為中華隊加油，女婿的球場表現真的很棒！很盡心盡力的去完成工作，也順利幫助球隊奪勝拿世界冠軍，我給他100分。他平時在家的表現，我也給他滿分。

「球場100分、在家表現90分！」岳母葉丹妮開心的說，昱珉要當爸爸了，所以還留有10分的進步空間啦，還需要成長，但只要昱珉在球場上，她永遠支持力挺，如今孫女要出生，女婿又幫助中華隊拿下世界冠軍，可以說現在的她也算是人生勝利組。

據了解，林昱珉不僅幫助中華隊拿下世界冠軍，女兒下個月也即將出生，岳父母家的二女兒下周也將出嫁，可以說是三喜臨門。

商品推薦