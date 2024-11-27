棒球／華航公益棒球營前進花蓮 陳偉殷、陳鏞基、陳柏毓登場

中華航空今天第五度舉辦公益棒球營，也是首次移師花蓮辦理，職棒球星陳偉殷、陳鏞基、陳柏毓在花蓮縣立棒球場與在地6所小學棒球隊百名小球員熱情分享棒球技巧，以近距離互動訓練，鼓勵學童逐夢飛翔，揮出自我。

華航為協助花蓮地震災後復原，特別選定花蓮舉辦本次公益棒球營，資深副總經理陳奕傑開訓，希望藉由球星專業的經驗分享與親身指導，以及透過趣味的實戰演練，鼓勵小球員熱愛運動。

5年來不曾缺席華航公益棒球營的陳偉殷，今天偕同首次參與的陳鏞基及陳柏毓，就各自專業教導學童傳接球、揮棒訓練，傾囊相授豐富的訓練內容；陳偉殷表示，棒球不僅僅是一項運動，更是一種能啟發成長和傳遞價值的途徑，期許孩子明白只要持續努力並堅持到底，未來必定能夠在棒球場上閃耀屬於自己的光芒。

陳鏞基感謝華航舉辦這項有意義的活動，希望自己所學的技術及知識，對小球員的棒球路上有實質幫助，有朝一日為國爭光；陳柏毓很高興能參加公益棒球營與小朋友玩在一起，希望他們能夠好好享受棒球帶來的快樂。

華航指出，今年已完成桃園領航猿隊公益籃球營、莊智淵公益桌球營，未來將持續與合作選手規劃公益運動營，希望藉由不同的運動項目訓練，提升台灣健全體育環境。 陳偉殷投球訓練。圖／展逸國際企業提供 陳鏞基打擊訓練。圖／展逸國際企業提供 陳柏毓投球教學。圖／展逸國際企業提供 華航公益棒球營首次移師花蓮辦理。圖／展逸國際企業提供

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