韓職／最新！李珠珢IG限動發文 網：想念啦啦隊了？
前韓國職棒起亞虎人氣啦啦隊李珠珢，今天下午在個人IG限動轉貼三則她在球場上應援影片，這罕見的舉動，可能是想念跳啦啦隊的日子，台灣粉絲都期待她明年能來這裡跳。
原本是起亞虎啦啦隊的李珠珢，今年9月開始告假之後，就不再現身球場應援，後來也證實她與經紀公司解約，不再進行援的工作。今天在她個人限動上，都是她過去應援的影片，看來還是很懷念在啦啦隊的日子。
至於李珠珢個人擁有103萬追縱者的IG，從離開啦啦隊之後，發文頻率就降低，久久才能看見她有新的貼文及IG限動，先前她發限動說自己身體有點感冒不適，也說自己胖了3公斤，距上次限動發文間隔了約10天。
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