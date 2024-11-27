棒球／玉山青棒訓練營開訓 鄭宗哲分享經驗

「玉山青棒全方位訓練營」27日起在開南大學舉行，開訓儀式邀請2019年U18世界盃冠軍班底，也是該屆「台灣隊長」的旅美好手鄭宗哲任嘉賓，跟青棒球員分享經驗。

玉山銀行連18年贊助國內青棒選拔賽、玉山盃全國青棒賽，盼將比賽打造為「台灣甲子園」，也與棒協、台灣世界少棒聯盟合作，邀請職棒等級師資，針對青棒新秀規劃訓練營，

「玉山青棒全方位訓練營」於27日至29日在開南大學棒球場舉行，共有30多名來自玉山盃8強縣市內的各青棒隊新生代好手參加，開訓儀式邀請2019年帶領青棒代表隊拿下U18世界盃棒球賽冠軍的旅美好手鄭宗哲擔任特別來賓。

鄭宗哲2022年獲得美國職棒大聯盟（MLB）匹茲堡海盜隊小聯盟年度最佳跑壘員獎，今年自小聯盟2A出發、季末升上3A，離大聯盟只差一步。

鄭宗哲去年也是世界棒球經典賽、杭州亞運台灣隊班底，他也在訓練營中與青棒球員分享這幾年在小聯盟的訓練經驗，還有代表台灣國際賽奮戰的心路歷程。

除了訓練營外，玉山銀行每年也會針對偏遠地區的青棒隊伍，安排球具捐贈及「防護營、運動科學訓練講習」，今年捐贈對象為南投中興高中以及台南海事。

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