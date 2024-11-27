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棒球／華航公益棒球營首次前進花蓮 陳偉殷鼓勵學童逐夢飛翔

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
華航公益棒球營首次移師花蓮辦理，藉由球星陳偉殷、陳鏞基及陳柏毓親身指導，與光復國小、中正國小、中原國小、瑞穗國小、玉里國小、太巴塱國小百位學童進行趣味的實戰演練，鼓勵小球員熱愛運動，以實際行動力挺地方發展。圖／華航提供
華航公益棒球營首次移師花蓮辦理，藉由球星陳偉殷、陳鏞基及陳柏毓親身指導，與光復國小、中正國小、中原國小、瑞穗國小、玉里國小、太巴塱國小百位學童進行趣味的實戰演練，鼓勵小球員熱愛運動，以實際行動力挺地方發展。圖／華航提供

中華航空長期支持台灣體育發展，今天第五度舉辦公益棒球營並首次移師花蓮，由知名職棒球星陳偉殷、陳鏞基陳柏毓親自在花蓮縣立棒球場就行教學，與花蓮在地6所小學棒球隊百名小球員熱情分享棒球技巧，以近距離互動訓練，鼓勵學童逐夢飛翔揮出自我。

中華航空表示，為協助花蓮地震災後復原，特別選定花蓮舉辦本次公益棒球營，由資深副總經理陳奕傑開訓，希望藉由球星專業的經驗分享與親身指導，以及透過趣味的實戰演練，鼓勵小球員熱愛運動。以實際行動力挺地方發展，提供花蓮地區學校關懷，激勵學子擊出夢想全壘打。

中華航空長期支持台灣體育發展，五度舉辦公益棒球營，由資深副總經理陳奕傑（後排右二）前往花蓮開訓，知名職棒球星陳偉殷（後排左二）、陳鏞基（後排右一）及陳柏毓（後排左一）與百名小球員熱情分享棒球技巧。圖／華航提供
中華航空長期支持台灣體育發展，五度舉辦公益棒球營，由資深副總經理陳奕傑（後排右二）前往花蓮開訓，知名職棒球星陳偉殷（後排左二）、陳鏞基（後排右一）及陳柏毓（後排左一）與百名小球員熱情分享棒球技巧。圖／華航提供

5年來不曾缺席華航公益棒球營的職棒球星陳偉殷，今天偕同首次參與的陳鏞基及陳柏毓，就各自專業教導學童傳接球、揮棒訓練，傾囊相授豐富的訓練內容。陳偉殷表示棒球不僅是一項運動，更是一種能啟發成長和傳遞價值的途徑，期許孩子明白只要持續努力並堅持到底，未來必定能夠在棒球場上閃耀屬於自己的光芒。

陳鏞基首次參加活動後表示，感謝華航舉辦這項有意義的活動，希望自己所學的技術及知識，對小球員的棒球路上有實質幫助，有朝一日為國爭光；陳柏毓則很高興能參加公益棒球營與小朋友玩在一起，希望他們能夠好好享受棒球帶來的快樂。

華航重視體育人才培育，長期投入社會公益，連續多年舉辦公益體育活動，今年度已完成桃園領航猿公益籃球營及莊智淵公益桌球營，未來將持續與合作選手規劃公益運動營，希望藉由不同的運動項目訓練，提升台灣健全體育環境，以具體作為回饋社會，傳遞正面能量。

職棒球星陳鏞基親自示範動作，指導小球員揮棒訓練。圖／華航提供
職棒球星陳鏞基親自示範動作，指導小球員揮棒訓練。圖／華航提供
職棒球星陳偉殷五年來不曾缺席華航公益棒球營，親身指導小球員傳接球技巧。圖／華航提供
職棒球星陳偉殷五年來不曾缺席華航公益棒球營，親身指導小球員傳接球技巧。圖／華航提供
職棒球星陳柏毓就其專業傾囊相授豐富的訓練內容。圖／華航提供
職棒球星陳柏毓就其專業傾囊相授豐富的訓練內容。圖／華航提供

陳柏毓 陳鏞基

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